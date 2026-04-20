Предвыборное и околовыборное

“Ъ” продолжает рассказывать о наиболее заметных событиях партийной жизни и о том, как они могут сказаться на электоральных перспективах участников осенних выборов в Госдуму. На прошедшей неделе парламентские партии в основном работали по собственной повестке, пытаясь привлечь внимание своей целевой аудитории. Но если единороссы и коммунисты сделали акцент на непосредственной подготовке к выборам, то их конкуренты пытались «зацепить» избирателей громкими «околополитическими» инициативами.

Для «Единой России» (ЕР) главным событием недели стало второе заседание экспертного совета при председателе партии Дмитрии Медведеве. Приглашенным в него ученым, отраслевикам и общественникам предстоит проанализировать предложения в «Народную программу» партии, полученные как от ее членов и сторонников, так и от обычных граждан. Таковых набралось уже более 240 тыс., и при их оценке, как напутствовал экспертов господин Медведев, нужно отсекать «невыполнимые хотелки», но «иногда и фантазировать в пределах разумного».

Кроме того, в начале прошлой недели секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отчитался о промежуточных результатах регистрации участников внутрипартийного предварительного голосования. Всего на него заявились 2,1 тыс. человек (по выборам в Госдуму конкурс составил почти пять человек на место), 20% из них — молодежь до 35 лет, 17% — участники СВО. Выдвижение на праймериз завершится в конце апреля.

Собственный вариант праймериз впервые запустила и КПРФ: 15 апреля началось голосование на платформе «Народный кандидат», где граждане могут поддержать или проголосовать против тех, кто намерен баллотироваться от Компартии в Госдуму-2026 по одномандатным округам. Правда, вскоре выяснилось, что выложенный на сайте список кандидатов может быть неполным: например, в нем нет известного экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, который собирается выдвинуться по одному из округов Иркутской области и уже проводит там встречи с избирателями.

Одним из главных событий партийной недели стала выставка, посвященная жизни Владимира Жириновского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Одним из главных событий партийной недели стала выставка, посвященная жизни Владимира Жириновского

ЛДПР на прошлой неделе была задействована лишь в одной выборной процедуре: 15 апреля удостоверение депутата Госдумы от этой партии получила вице-спикер Архангельской гордумы Мария Харченко. Она заменила в нижней палате Василину Кулиеву, делегированную в Центризбирком. Зато либерал-демократы продолжали зарабатывать политические очки на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Этот факт отметили все опрошенные “Ъ” эксперты, по мнению которых активное использование образа основателя партии станет одной из «фишек» ее думской кампании.

«Справедливая Россия» (СР) своих предвыборных мероприятий тоже не проводила, но чуть не пострадала из-за чужого. 18 апреля в Москве прошел съезд «Родины», на котором могло быть официально объявлено о переходе в эту партию зампреда СР Захара Прилепина. Сенсация пока не состоялась, но «родинцы» по-прежнему ждут писателя и готовы отдать ему лидерство в своем партсписке на выборах в Госдуму.

Наконец, внимание к «Новым людям» вновь привлекли социологи: по данным ВЦИОМа, партия третью неделю подряд держится на втором месте, опережая сражающихся за «бронзу» КПРФ и ЛДПР. Но повод напомнить о своей «антизапретительной» повестке партийцам тоже представился. Глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) предложила запретить одиноким женщинам экстракорпоральное оплодотворение — и тут же получила ответ от вице-спикера Владислава Даванкова, который еще раз напомнил позицию «Новых людей»: «Рождение ребенка — это выбор самой женщины. Всегда и без исключений».

Законотворческая политика Контекст Одной из важных составляющих предвыборной активности партий является их законотворческая деятельность. Хотя у «Единой России» тут есть явное преимущество: она может похвастаться конкретными принятыми законами, тогда как оппозиции чаще приходится довольствоваться самим фактом внесения тех или иных важных для избирателей инициатив. Прошлая неделя в этом смысле не стала исключением. Единороссы записали себе в актив не только принятие своего законопроекта, дающего вдовам и вдовцам бойцов СВО право на получение бесплатного высшего и среднего профессионального образования, но и одобрение Думой поправок правительства, освобождающих от НДС предпринимателей в сфере общепита (см. “Ъ” от 15 апреля). Оппозиционеры же приложили руку к принятому документу, защищающему ветеранов СВО от увольнения по сокращению штатов, и к двум заметным, но отклоненным инициативам: о поднятии в школах копии Знамени Победы в дни боевой славы (КПРФ) и о льготном проезде в общественном транспорте для всех пенсионеров. Теме соцзащиты посвящено и большинство законопроектов, внесенных на прошлой неделе оппозиционными фракциями. В частности, «Справедливая Россия» предложила давать отцам дополнительный отпуск для посещения культурно-спортивных мероприятий с участием их детей и ввести на региональном и муниципальном общественном транспорте регулируемые тарифы. КПРФ выступила за федеральное финансирование лечебного питания для инвалидов и внесла законопроект о цифровых правах граждан (аналогичная инициатива ЛДПР анонсирована, но в Думу пока не внесена). А «Новые люди» призвали запретить привлечение граждан к административной ответственности за инициативное озеленение дворов.

Дмитрий Камышев

В партийном пространстве на этой неделе не было никаких особых событий. Оппозиционные партии стараются не совершить ошибок в отношениях с избирателями и с властью. Первая ошибка — сказать что-то, что противоречит целевой аудитории. Вторая — сказать то, что может понравиться целевой аудитории, но при этом создать для партии политические риски. Поэтому партийцы старались вести себя осторожно и поднимали темы, которые носят абсолютно безопасный и неэмоциональный характер.

ЛДПР получила оценку выше коллег по оппозиции из-за выставки о Жириновском, которая вписывается в контекст продвижения его образа в связи с 80-летием. В избирательной кампании партия будет использовать этот образ весьма активно, поскольку голосование за ЛДПР носит во многом мемориальный характер — в память о Жириновском. Выставка проходит в очень престижном месте, в Манеже, федеральные СМИ о ней говорят.

Интересно также, что «Новые люди» держатся в рейтингах на втором месте, но не за достижения этой недели, а благодаря накопительному эффекту. Партия создала себе образ противника запретов, хотя избиратели уже и не помнят, против каких именно запретов она выступала. Поэтому, как только появляются новые запреты, это добавляет очков «Новым людям».

«Единая Россия», несмотря на снижение социологических показателей, удерживает инициативу. На втором заседании экспертного совета с участием председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря генсовета Владимира Якушева были представлены промежуточные итоги отчетной кампании и более четко обозначены контуры магистральных направлений народной программы. «Новые люди» продолжают публичную активность: для поддержки был привлечен даже известный блогер Амиран Сардаров. Но конвертировать медийность, включая отработку темы интернет-блокировок, в рейтинги не удается: выступление Виктории Бони оказалось куда заметнее и виральнее.

ЛДПР заработала пять баллов благодаря масштабной выставке о Жириновском в Манеже. Партия грамотно проанализировала и адаптировала опыт выставки-форума «Россия» и наработки Национального центра, а также удачно применила существующую модель социальной архитектуры. Внимание к КПРФ при отсутствии новых программных предложений привлекают закрытые безальтернативные праймериз и скандалы: резонансные заявления Нины Останиной об ЭКО для одиноких женщин и выдвижение Валерия Рашкина в Ангарске в прямое нарушение внутрипартийных правил. Присутствие «Справедливой России» в инфополе немного выросло, но за этой ситуативной активностью по-прежнему нет ни тактической линии, ни стратегического замысла.

«Единая Россия» явно обходит остальные партии в части процедурной подготовки к выборам. Праймериз на высоком старте с хорошими показателями явки. Формируются контуры будущей «Народной программы», которая работает и как мобилизационный проект: 240 тыс. инициатив от граждан — это демонстрация силы агитсети. Но все это на фоне серьезного (более серьезного, чем в 2021-м) падения рейтинга — уже до 27,3% по ВЦИОМу. Запреты и война с интернетом очень сильно давят на позиции партии.

КПРФ наконец-то запустила свои праймериз «Народный кандидат» и впервые смогла сформировать и презентовать весь пул одномандатников еще в апреле: обычно он появлялся в июне, и кандидаты просто не успевали запустить кампанию. ЛДПР продолжает сохранять в повестке память о своем основателе (через выставку в Манеже), чтобы получить все бонусы рейтинга ВВЖ на предстоящих выборах. Прирастает партия и сильными региональными игроками: стало известно, что совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин рассматривает выдвижение в Госдуму от ЛДПР, в том числе в федеральной части списка.

Объявление «Справедливой России» о создании «Совинтерна», вероятно, призвано продемонстрировать Кремлю внешнеполитическую полезность партии. Но в плане подготовки к выборам новости скорее негативные: выдвижение Яны Лантратовой на пост омбудсмена — с одной стороны, это сигнал о том, что она не видит перспектив в партии, с другой — что СР потеряет медийно емкий комитет Госдумы. Наконец, «Новые люди» резко раскритиковали предложения Нины Останиной (КПРФ) о запрете суррогатного материнства и ЭКО для одиноких женщин. С точки зрения удержания медиаповестки, возможно, и хороший шаг, но на кампанию это влияет очень слабо.