Не все праймериз одинаково полезны

Попытка КПРФ впервые провести перед думскими выборами свой аналог праймериз обернулась «бурлением» на местах. Коммунисты предложили сторонникам поддержать список безальтернативных кандидатов, однако в некоторых округах желающих баллотироваться в нижнюю палату оказалось больше одного. Например, бывший лидер столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин пытается выдвинуться в Приангарье, хотя в список «Народного кандидата» его не включили. Еще один «конкурентный» округ обнаружился в Подмосковье.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший лидер московских коммунистов Валерий Рашкин не сомневается, что сможет баллотироваться в Госдуму от Иркутской области

О том, что депутат Госдумы последних шести созывов Валерий Рашкин хочет стать участником праймериз КПРФ по Ангарскому одномандатному округу, “Ъ” сообщили источники в иркутском обкоме партии. Сейчас, согласно данным сайта «Народный кандидат», на право баллотироваться от этой территории претендует только секретарь ячейки по информационно-пропагандисткой работе Андрей Ахмадулин.

Компартия предлагает сторонникам безальтернативное голосование за потенциальных выдвиженцев (см. “Ъ” от 16 апреля). Пользователям дана возможность поддержать или высказаться против конкретного кандидата, задать ему вопросы и сформулировать наказы. Также на платформе есть возможность предложить своего участника.

Валерий Рашкин подтвердил “Ъ”, что претендует на выдвижение в новый созыв Госдумы и сейчас встречается с иркутским партийным активом. По словам советника ЦК КПРФ, его кандидатуру поддержали на всех уровнях — от первичных организаций до регионального отделения, однако на сайте праймериз этого «пока не учли»: «Просто вывесили еще не всех».

Господин Рашкин выразил уверенность, что его карточка появится на портале, поскольку «здесь все поддержали».

Первый секретарь обкома, депутат Госдумы и экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко также заявил, что список «Народного кандидата» должен быть расширен как минимум по Ангарскому и Братскому округам. Вечером 16 апреля во время прямого эфира в соцсетях он рассказал, что вместе с Валерием Рашкиным вскоре примет участие в отчетно-выборных конференциях местных отделений в Аларском районе и Ангарске. «Так совпало, что в течение апреля на местах будут проходить такие конференции, а в мае мы организуем областную конференцию, по итогам которой уже сформируем список кандидатов в Госдуму»,— заверил господин Левченко.

Ангарский округ в последних двух созывах Госдумы представляли отец и сын Алексей и Антон Красноштановы («Единая Россия», ЕР). Ни один из них, по данным “Ъ”, вновь на мандат не претендует. Партия власти может выдвинуть здесь участника спецоперации, управляющего партнера регоператора по обращению с отходами «РТ-НЭО Иркутск» Вадима Логунова.

По словам собеседников, близких к иркутской ячейке ЕР, для единороссов Андрей Ахмадулин является «более удобным соперником», чем Валерий Рашкин, поскольку имеет богатый и безуспешный опыт участия в выборах. «Не последнюю роль в этом каждый раз играло отсутствие необходимых финансовых ресурсов для ведения масштабной и заметной избирателю кампании. Рашкину в этом отношении будет проще привлечь средства, чтобы навязать по-настоящему конкурентную борьбу, даже несмотря на то, что он в относительно недавнем прошлом был связан с медийными скандалами»,— полагает источник “Ъ”. Напомним, в 2022 году Валерий Рашкин был лишен мандата депутата Госдумы (представлял Москву) из-за уголовного дела о незаконной охоте на лося. Тогда суд приговорил коммуниста к трем годам условно.

В руководстве КПРФ также не горят желанием видеть господина Рашкина среди выдвиженцев по Ангарскому округу.

Собеседник в руководстве партии заявил “Ъ”, что тот не может быть выдвинут иркутским обкомом, поскольку формально не числится его членом.

«Оцениваю его перспективы скептически»,— добавил он. Другой собеседник, близкий к партийному руководству, полагает, что вся информация в публичном поле о «выдвижении» экс-депутата не более чем его собственная инициатива.

Похожая ситуация сложилась и по Орехово-Зуевскому округу в Подмосковье. Там КПРФ предложила сторонникам поддержать депутата горсовета Владимира Фондаринова, тогда как о желании поучаствовать в праймериз также заявил адвокат и известный активист Дмитрий Аграновский. По словам господина Аграновского, его выдвижение поддержала партийная ячейка в Электростали и одно из местных отделений в Москве, однако для попадания в «Народный кандидат» этого оказалось недостаточно.

Политолог Петр Милосердов считает, что информация о выдвижении Валерия Рашкина может быть «аргументом для расторговки» по каким-то другим кандидатам. «Поэтому я даже не уверен, что сама дискуссия идет, тут достаточно сообщений о ее наличии»,— рассуждает он. По мнению эксперта, господин Рашкин «не очень вписывается» в существующий политический ландшафт и может присутствовать на нем «только в качестве аллергена для политадминистраторов».

Влад Никифоров, Иркутск; Григорий Лейба, Андрей Прах, Анастасия Корня