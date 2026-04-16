Останина осудила «соло-материнство» и призвала женщин присмотреться к бойцам СВО

Из-за «соло-материнства» в России рождаются «женственные мужчины с феминистским налетом». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она осудила «тенденцию» и призвала женщин обратить внимание на «настоящих мужчин», которые, по ее словам, сейчас служат в зоне СВО.

«Отсутствие воли, стержня — это все результат женского воспитания. Такие дети будут продолжать модель одинокой семьи. Я отрицательно отношусь к этому. У нас сегодня услуга суррогатного материнства запрещена для одиноких мужчин, значит, надо подумать и о женщинах»,— сказала Нина Останина в беседе с НСН.

По мнению депутата, женщины выбирают ЭКО, чтобы родить ребенка «для себя». Госпожа Останина призвала законодателей обратить внимание на практику. «Я бы сегодня на эту тему вообще не рассуждала глазами тех женщин, которые в мужчинах не видят мужчин. Потому что в зоне СВО как раз настоящие мужчины. Так что лучше бы эти женщины посмотрели на наших военных и нашли бы возможность контактировать с ними, поддержать, дождаться»,— добавила депутат.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что спрос на искусственное оплодотворение в России увеличился на 50% за последние четыре года. Опрошенные каналом сотрудники московских клиник отметили, что к ЭКО прибегают чаще всего россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи.