Партийно уполномоченная

«Справедливая Россия» (СР) выдвинет главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Такое решение было принято на заседании фракции СР 14 апреля, сообщили “Ъ” два собеседника в партии. По их словам, у других фракций против кандидатуры госпожи Лантратовой «принципиальных возражений нет». Комитет после ее ухода из Думы может вернуться к «Единой России», допускают источники “Ъ”.

Яна Лантратова (справа), как и ранее Татьяна Москалькова, выдвигается на пост омбудсмена от «Справедливой России»

Яна Лантратова (справа), как и ранее Татьяна Москалькова, выдвигается на пост омбудсмена от «Справедливой России»

О том, что Яна Лантратова может занять пост омбудсмена, “Ъ” сообщал в начале марта. Ее кандидатуру, по данным источников “Ъ”, поддержали в Кремле и в аппарате действующего уполномоченного Татьяны Москальковой. Последняя работает в этой должности с 2016 года (ее второй и последний по закону пятилетний срок полномочий истекает 22 апреля), и в первый раз ее на этот пост также выдвинула СР. В 2021 году переизбрать омбудсмена на новый срок предложил президент.

На заседании фракции СР 14 апреля об официальном выдвижении Яны Лантратовой соратникам объявил председатель партии Сергей Миронов, рассказали собеседники “Ъ”. По словам лидера эсеров, остальные фракции против ее кандидатуры не возражают, хотя некоторые, возможно, выставят собственных кандидатов «для проформы». В частности, по информации “Ъ”, своего претендента на этот пост, как и в 2016 году, может выдвинуть ЛДПР.

Яне Лантратовой 37 лет. Политическую карьеру начала в 2009 году в «Молодой гвардии "Единой России"», с 2012-го была членом президентского Совета по правам человека (СПЧ) и его ответственным секретарем, возглавляла Союз добровольцев России. В 2016 году СПЧ выдвигал ее кандидатуру на пост детского омбудсмена, которым в итоге стала Анна Кузнецова. С 2017 по 2019 год госпожа Лантратова занимала пост главного советника по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в президентском управлении общественных проектов, затем работала в Минэкономразвития. В 2021 году избралась в Госдуму по списку СР, а в марте 2025-го возглавила думский комитет по развитию гражданского общества.

Официально выдвижение пока не комментируют ни фракция СР, ни сама Яна Лантратова. В комитет по гражданскому обществу, отвечающий в Думе за сбор заявок от кандидатов в омбудсмены, «никаких писем от фракций не поступало», заявила госпожа Лантратова ТАСС. В СР на соответствующий вопрос “Ъ” не ответили.

Неофициально в СР говорят, что «практически уверены» в грядущем назначении своего однопартийца. В то же время потерю статусного парламентария в политическом блоке партии воспринимают не без тревоги. «Яна Валерьевна генерировала массу инициатив и инфоповодов»,— напоминает один из собеседников “Ъ”.

Комитет по развитию гражданского общества после ухода госпожи Лантратовой «с высокой долей вероятности» вернется к «Единой России», предполагают собеседники “Ъ” на Охотном Ряду.

В частности, на пост председателя могут претендовать бывший руководитель комитета Ольга Тимофеева и нынешний заместитель председателя Ольга Занко. Что же касается Татьяны Москальковой, то она, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Единой России» и войдет в одну из региональных групп ее партсписка на осенних выборах в Госдуму, говорят источники “Ъ” в партии власти.

По мнению политолога Евгения Минченко, продолжение карьеры в статусе омбудсмена для Яны Лантратовой «очень хороший вариант». «Особенно учитывая тот факт, что шансы СР пройти пятипроцентный барьер в сентябре, мягко говоря, не стопроцентные»,— отмечает эксперт. А политолог Дмитрий Орлов обращает внимание на то, что Яна Лантратова имеет опыт работы сразу в нескольких сферах — правозащитной, добровольческой, в администрации президента и парламенте. Поэтому на посту омбудсмена «ее работа будет характеризоваться системностью и детальностью», считает эксперт: «Она будет использовать в защите прав человека различные компетенции, приобретенные на предыдущих этапах карьеры».

Григорий Лейба