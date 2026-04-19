Захара Прилепина зовут на «Родину»

Партия «Родина» намерена преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму 2026 года. Уверенность в осеннем успехе на съезде партии 18 апреля выразил ее председатель, депутат Госдумы Алексей Журавлев. Лидером своего предвыборного списка «родинцы» видят писателя и пока еще члена «Справедливой России» Захара Прилепина, один из соратников которого по итогам съезда занял пост в руководстве «Родины».

Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев (крайний слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев (крайний слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Съезд, проходивший в московском отеле «Золотое кольцо», открыли видеообращением одного из основателей партии Дмитрия Рогозина. Облаченный в камуфляж сенатор напомнил партийцам, что «побеждает только тот, кто готов идти до конца, стоит на своих убеждениях и не идет на скользкие компромиссы».

По словам Алексея Журавлева, съезд созвали на «непростом месте»: здесь же 12 лет назад «Родина» объявила о возрождении «после того, как была нелегитимно слита с Партией жизни, которой до сих пор управляет Миронов (председатель “Справедливой России” Сергей Миронов.— “Ъ”)». Сейчас же с другими политическими силами «Родине» не по пути, уверен ее лидер: «Я попытался войти во фракцию (господин Журавлев — член думской фракции ЛДПР.— “Ъ”), реализовать какие-то моменты, но бесполезно. Только своя фракция!» При этом с «Родиной» хотят взаимодействовать «очень многие серьезные люди», заверил он, ведь сегодня «и дураку понятно, что партия должна быть в Думе».

Одним из таких «серьезных людей» должен был стать Захар Прилепин. На съезде партийцы готовились избрать его «идеологическим лидером», признался Алексей Журавлев: «Не получилось, но его соратники здесь, и мы надеемся, что он тоже будет с нами».

Соратник писателя Дмитрий Шуров пояснил, что господин Прилепин не смог прибыть на съезд, поскольку находится в зоне СВО, однако в зале действительно находятся его коллеги из «штабов Захара Прилепина».

Писатель Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Писатель Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вся деятельность штабов сейчас направлена на помощь фронту, рассказал позже “Ъ” господин Шуров, однако руководителям не возбраняется взаимодействовать с общественными и политическими силами в рамках собственной инициативы. «Я для себя принял решение вступить в “Родину”, а в рамках штабов продолжу работу по поддержке фронта и участников СВО»,— сообщил политик. Сам писатель остается контрактником и, соответственно, находится в рамках ограничений на участие в политической деятельности, добавил Дмитрий Шуров. В «Справедливой России» “Ъ” заявили, что Захар Прилепин на сегодняшний день остается членом этой партии.

Алексей Журавлев подтвердил “Ъ”, что в «Родине» хотели бы видеть писателя во главе партийного списка: «Тогда говорить о преодолении нами пятипроцентного барьера можно было бы с легкостью». В партии, однако, в любом случае уверены в собственных силах, подчеркнул он: «Мы единственная узнаваемая непарламентская партия, да еще и с таким представительством в субъектах (80 ячеек.— “Ъ”). При этом мы не финансируемся государством, все делаем за свой счет». За «Родину», по словам господина Журавлева, на выборах разных уровней в последние пять лет проголосовали 2 млн избирателей, и теперь «нужно всего лишь в два раза увеличить эту цифру». «Это реальная задача»,— уверен депутат. Тот факт, что его собственный одномандатный округ в Тамбовской области был ликвидирован, депутата не беспокоит: «У меня нет проблем пойти по любому округу, и шансы мои на победу будут значительны».

Идеологически «Родина» выдерживает прежний право-патриотический курс, следовало из выступлений делегатов и гостей съезда. «В период искушений, когда реваншисты хотят вернуться в девяностые, “Родина” остается, как твердыня, как чистое золото»,— похвалил партийцев писатель Александр Проханов. «Либеральная трясина заполонила нашу страну, и общество вопиет: “Хватит!” Пора взяться за ум и сказать свое слово!» — напутствовала их вдова философа Александра Зиновьева Ольга.

Решением съезда Дмитрий Шуров был избран секретарем политсовета «Родины». Наряду с ним в президиум партии были включены бизнесмены Константин Богомолов, Виктор Епуре и Илья Рябенков. Представить предвыборную программу «Родина» намерена на предвыборном съезде в июне.

Григорий Лейба