Виктория Боня записала обращение к Путину «от лица народа»

Блогер и телеведущая Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Она сказала, что сделала это обращение «от лица народа», поскольку считает, что между обычными людьми и главой государства — «толстая стена».

Виктория Боня (2023 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктория Боня (2023 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Боня, в частности, высказалась на тему наводнений в Дагестане. «Почему не было никакой помощи в ближайшие 24-48 часов, даже 72 часа? Почему только через 10 дней об этом стали говорить? Почему? Катастрофа страшная происходит»,— сказала она в обращении в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Дальше, Анапа… У меня мама живет в Анапе, там опять пятно мазутное, в котором ничего хорошего нет. Пятно огромное мазутное с космоса видно… Птиц отмывают сейчас люди своими руками, опять же мазут собирают своими руками»,— высказалась блогер.

Виктория Боня также упомянула проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных. Кроме того, блогер указала на ситуацию с изъятием скота в Новосибирской области. «Просто, знаете, приходили — убивали. А кто-то начинал говорить — забирали в отделение, чтоб другим было неповадно»,— отметила она.

Блогер указала и на блокировку соцсетей в России. По ее словам, социальные сети дают возможность россиянам «держаться друг за друга, не утонуть». Виктория Боня добавила, что в мессенджере Max тоже встречаются мошенники, а некоторые сообщения в нем отправляются другим людям. «И еще вы лишили огромное количество людей, которые не могут связаться со своими родственниками»,— пояснила она.

«Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться»,— сказала Виктория Боня. Она предложила создать платформу, на которой жители России будут напрямую писать президенту о том, что сейчас происходит.

Обращение Виктории Бони поддержала блогер и телеведущая Айза (настоящее имя — Айза-Лилуна Ай). Она перечислила ситуации в Анапе, Новосибирской области, Дагестане, а также раскритиковала блокировки соцсетей, включая Telegram. По ее словам, теперь «доступ к информации закрыт полностью».

Айза предположила, что много информации «не доходит» до Владимира Путина. «Я, конечно, искренне надеюсь, что наш президент действительно не в курсе…»,— сказала блогер. Она добавила, что не понимает, «как могла произойти такая ситуация, что у 1% людей есть то, чего нет у 99%... Базовые потребности не закрыты».