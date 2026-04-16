Коммунистическое голосование

КПРФ запустила аналог праймериз — платформу «Народный кандидат», на которой коммунисты предлагают гражданам поддержать или проголосовать против тех, кто намерен баллотироваться в одномандатных округах на выборах в Госдуму-2026. По подсчетам “Ъ”, переизбраться в новый созыв нижней палаты планируют все действующие одномандатники от Компартии. Вероятно, многим из них придется конкурировать с участниками спецоперации, которые могут победить на предварительном голосовании «Единой России». При этом свои ветераны есть и среди потенциальных выдвиженцев от КПРФ.

Как ранее сообщал “Ъ”, платформа «Народный кандидат» предусматривает безальтернативное голосование за потенциальных выдвиженцев. Пользователям дана возможность поддержать или проголосовать против конкретного кандидата, задать ему вопросы и сформулировать наказы.

По 225 округам выдвинуто 230 человек, рассказал “Ъ” первый секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Это кандидаты, которые обсуждались и были рекомендованы региональными отделениями». Конкуренция между потенциальными выдвиженцами от Компартии есть только в Якутии, где заявились двое (действующий парламентарий Петр Аммосов и член гордумы Якутска Айаан Васильев), а также в «красной» Хакасии (ею руководит коммунист Валентин Коновалов) — сразу пятеро, в том числе три депутата Верховного совета республики, включая руководителя фракции КПРФ Валерия Старостина.

Наряду с электронной поддержкой участникам предстоит собрать «живые» подписи в первичных и местных отделениях до 1 июня. Итоги «Народного кандидата» утвердит предвыборный съезд партии.

По оценке Юрия Афонина, расхождения итогового списка с тем, что представлен на платформе, могут составить до 20%.

На округа в Москве, Свердловской и Оренбургской областях решениями региональных отделений могут быть выдвинуты первые секретари Виктор Царихин и Александр Ивачев, а также действующий депутат Нина Останина соответственно. «В ходе кампании определимся, по какому округу, в том числе посмотрим на наших оппонентов»,— добавил Юрий Афонин.

Действующие одномандатники участвуют в «Народном кандидате» в полном составе. Трое из них в зависимости от итогов предварительного голосования «Единой России» (ЕР) могут столкнуться с ветеранами СВО. В частности, по Сыктывкарскому округу Олега Михайлова (Коми) на праймериз ЕР заявился вице-спикер Госсовета республики, Герой России Станислав Кочев, по Якутскому округу Петра Аммосова — республиканский министр по делам молодежи Петр Шамаев, а по Промышленному округу Михаила Матвеева (Самарская область) — ветераны Алексей Чистяков и Денис Беляев.

Среди выдвиженцев «Народного кандидата» тоже есть участники СВО. По словам господина Афонина, их 11: депутат Ставропольской краевой думы Виктор Лозовой, Герой ЛНР, командир батальона 204-го полка спецназначения «Ахмат» Дмитрий Шрам (Москва), десантник Антон Шилов (Ульяновская область), подмосковный коммунист Николай Гришин и др.

«Еще несколько ребят находятся в зоне боевых действий, неэтично их будет сейчас обозначать, то есть в зависимости от развития событий число ветеранов может увеличиться»,— добавил господин Афонин.

На Иркутский округ Михаила Щапова, в прошлом году покинувшего Госдуму в связи с переходом на пост аудитора Счетной палаты, претендует председатель движения «Наш Иркутск» Константин Бушуев. Его конкурентом на выборах может оказаться действующий депутат Госдумы от ЕР Александр Якубовский, избранный от Братского округа. В свою очередь, в Братском округе могут встретиться ветеран СВО Денис Шепель, который участвует в праймериз ЕР, и Герой России, космонавт Олег Новицкий, заявившийся на «Народный кандидат».

В связи с новой схемой округов «прописку» вынужденно сменила Мария Прусакова (Алтайский край), представившая на «Народном кандидате» Славгородский округ вместо Рубцовского. На праймериз ЕР на момент публикации кандидатов на этот округ нет, а в уходящем созыве от этого округа в Думе заседает единоросс Иван Лоор.

Заметных конкурентов, исходя из актуальных данных на сайте предварительного голосования ЕР, пока не обещают округа действующих коммунистов-одномандатников Сергея Казанкова (Марий Эл), Олега Смолина (Омская область), а также Леонида Калашникова (Самарская область). Еще одному омскому депутату, Андрею Алехину, как ранее сообщал “Ъ”, будет противостоять сенатор, Герой России Дмитрий Перминов.

Из 48 действующих депутатов, которые пять лет назад избрались в Госдуму по списку КПРФ, в «Народном кандидате» участвуют 11 человек. Например, в столице за одномандатные округа намерены побороться секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов, в Башкирии — пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко, в Тульской области — первый секретарь ЦК комсомола Владимир Исаков.

Григорий Лейба