На праймериз ЕР в Госдуму подались более 2 тысяч человек

Количество участников предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов «Единой России» (ЕР) в Государственную думу превысило 2,1 тыс. человек. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

По его словам, каждый пятый — моложе 35 лет, 17% — участники специальной военной операции. Треть заявок поступила от представителей малого и среднего бизнеса, каждая пятая — от работников бюджетной сферы. «Почти 40% участников — беспартийные. Для них действует обязательное правило: по итогам процедуры присоединиться к рядам ЕР»,— добавил Владимир Якушев.

Заявки на участие в праймериз ЕР принимаются до конца апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов партии власти будет утвержден на съезде, который пройдет во второй половине июня.

Андрей Прах