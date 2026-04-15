НДС оснастили переходником

14 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о точечных послаблениях для малого бизнеса в целях адаптации к налоговым изменениям. Среди изменений — временное освобождение от НДС микропредприятий в сфере общепита без требования к уровню зарплаты, более мягкие условия применения льготных ставок страховых взносов. Бизнес принятые меры в целом поддерживает, но полагает, что стоит сохранить льготы по страховым взносам для всего малого и среднего предпринимательства и что, возможно, властям лучше отказаться от предусмотренного дальнейшего снижения порога доходов для освобождения от НДС.

Предложения по смягчению последствий налоговых изменений этого года для малого бизнеса, разработанные Минфином (см. “Ъ” от 3 марта), Госдума 14 апреля одобрила во втором и третьем чтениях — в виде поправок к другому подходящему по смыслу законопроекту. Ключевое изменение, к которому бизнесу необходимо привыкать,— появление у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) обязанности платить НДС при доходах от 20 млн руб. в год (вместо прежних 60 млн руб.). Этот порог продолжит снижаться: с 2027 года — до 15 млн руб., а с 2028-го — до 10 млн руб. Бизнес может выбрать — платить полную ставку НДС 22% с вычетами или льготную в 5–7%, но без вычетов. На фоне роста налоговой нагрузки и падения выручки малые и средние предприятия (МСП) уже отмечали ухудшение ведения бизнеса (см. “Ъ” от 24 марта). Фиксировался и рост интереса к автоУСН — экспериментальному режиму, который по-прежнему дает бизнесу с годовым доходом в 20–60 млн руб. возможность не платить НДС.

Наиболее заметное из принятых сейчас послаблений — для сферы общепита.

С 1 апреля и до конца года предприятия с доходами не более 60 млн руб. и долей «профильных» доходов не менее 70% будут освобождены от НДС без соблюдения действующего сейчас требования об уровне среднемесячной зарплаты работников не ниже средней для отрасли по региону.

В Минфине поясняли, что новые плательщики НДС не успевают привести зарплаты в соответствие с требованиями — в 2027 году для сохранения льготы уже придется это сделать.

Смягчен и подход к предоставлению льгот по страховым взносам. Если ранее все субъекты МСП могли применять пониженные тарифы, то с 2026 года ставку в 7,6% смогут применять высокопроизводительные обрабатывающие отрасли, 15% — 54 отрасли, определенные правительством (включая образование и производство пищевых продуктов). Остальные же будут платить «полные» 30%. Для применения пониженных тарифов «льготный» вид деятельности должен составлять менее 70% доходов и быть в ЕГРЮЛ в качестве основного. Согласно новому закону, для «обработки» исключается условие о 70-процентной доле доходов от основного вида деятельности, а остальные «льготные» сферы смогут суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности.

Среди иных изменений — с 1 апреля в пороге доходов для освобождения от НДС не будут учитываться доходы от процентов по вкладам. Предусмотрена возможность уменьшать доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты, на сумму уплаченного НДС — для случаев, когда «упрощенец» получил аванс (например, за товары) до появления у него обязанности платить НДС, а отгрузка произошла уже после этого. Продлеваются и сроки для выбора налогового режима. Например, ИП, утратившие с этого года право на ПСН, смогут подать в налоговую уведомление о переходе на УСН до 1 июня (обычно — до конца года, предшествующего переходу) — переход будет считаться совершенным с 1 января этого года.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отмечает, что такие точечные изменения дают возможность бизнесу отсрочить сроки уплаты НДС и пересмотреть свою стратегию, но всего на год.

При этом, говорит он, судя по всему, за первый квартал предприниматели все же должны будут уплатить НДС.

По мнению Андрея Шубина, для более плавной адаптации стоит оставить льготы по страховым взносам для всех МСП, зафиксировать параметры налоговой системы и после оценки эффектов в конце года, возможно, сохранить порог в 20 млн руб., не снижая его.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, изменения создают временный «буфер» — оценить, будет ли их достаточно для сглаживания негативного эффекта, пока сложно. Переход на НДС, напоминает он, предполагает рост операционных издержек, которые снижают эффективность микробизнеса. По мнению партнера юрфирмы МЭФ LEGAL Сергея Челышкова, в случае падения потребительского спроса для сохранения минимальной прибыльности малому бизнесу могут потребоваться дополнительные льготы — лучше всего по НДС. Иначе, добавляет он, предприниматели окажутся перед выбором: уход в тень или закрытие.

Евгения Крючкова