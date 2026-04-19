В Сочи зафиксировали подъем уровня воды в реках на фоне дождей

В Сочи отмечен подъем уровня воды в реках на фоне продолжающихся осадков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным на 13:00 19 апреля, аналогичная ситуация зафиксирована еще в шести муниципалитетах региона — Горячем Ключе, Туапсинском округе, Апшеронском, Белореченском, Крымском и Северском районах. При этом показатели остаются в пределах нормы и не достигают неблагоприятных отметок.

Ведомство усилило мониторинг гидрологической обстановки. По прогнозам, дожди различной интенсивности и связанные с ними подъемы уровня воды сохранятся до конца 20 апреля.

Оперативные службы предупреждены о возможном развитии ситуации. За водными объектами ведется круглосуточное наблюдение.

Анна Гречко

