Минцифры России ведет переговоры с операторами Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» о внедрении верификации пользователей через «Госуслуги» при аренде электросамокатов. Обсуждения касаются возможности использования системы государственных услуг для подтверждения личности арендаторов, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя министерства. Перспективы внедрения в беседе с «Ъ-Сочи» оценил ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов.

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

«Отрасль электросамокатов несколько лет существовала в правовом полумраке: оператору достаточно было номера телефона, чтобы выдать транспортное средство любому желающему.

Возраст, личность, наличие здравого смысла — все это оставалось за скобками. Именно поэтому любое серьезное происшествие на самокате немедленно упиралось в тупик: установить, кто именно был за рулем, становилось задачей почти детективной.

Верификация через ЕСИА устраняет эту проблему в корне, поскольку учетная запись на «Госуслугах» неразрывно связана с паспортными данными гражданина. Иными словами, речь идет не об очередной цифровой надстройке над приложением, а о создании реального механизма правоприменения там, где его никогда не было.

Два вопроса, которые кикшеринговые операторы не решили за годы существования отрасли, заслуживают отдельного внимания. Первый касается несовершеннолетних: сегодня подростку 14–15 лет достаточно чужой сим-карты, чтобы беспрепятственно зарегистрироваться и взять самокат.

Верификация через «Госуслуги» закрывает эту лазейку технически, а не декларативно: пройти идентификацию от чужого имени при должной настройке системы попросту невозможно.

Второй вопрос касается езды вдвоем: здесь прямого технического решения нет, поскольку приложение не распознает число пассажиров на платформе. Однако работает иной механизм. Осознание того, что при любом инциденте личность пользователя будет установлена немедленно, меняет поведение людей. И это не гипотеза, а базовый принцип превентивной ответственности, хорошо известный из практики дорожного надзора.

В целом, большинство российских городов воспринимают кикшеринг как сезонный бизнес. Черноморское побережье живет по другому календарю: в Сочи, Анапе и Геленджике самокаты не убирают на зиму, прокат работает круглогодично. В межсезонье аудитория становится преимущественно местной, и доля молодежи среди пользователей объективно выше, чем в летнем туристическом потоке.

С этой точки зрения регион особенно заинтересован в скорейшем внедрении верификации. Одновременно летний туристический поток создает обратную проблему: среди десятков миллионов отдыхающих немало тех, кто плохо ориентируется в цифровых госсервисах.

Если верификация станет обязательной без параллельного упрощения процедуры для новых пользователей, часть людей уйдет к нелегальным прокатчикам, которых на курортах всегда хватало — это не улучшит, а ухудшит ситуацию с безопасностью.

Пока подключение к ЕСИА остается добровольным, поскольку нормативного основания для обязательной верификации нет. Минцифры РФ указывает на эту лакуну уже около года, однако соответствующий документ так и не появился. Московский пилотный проект доказал, что идея работает. Следующий шаг — политическая воля оформить ее законодательно, иначе система так и останется экспериментом нескольких продвинутых операторов в нескольких городах».