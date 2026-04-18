Госсредства осели в гавани

Минкурортов Краснодарского края проиграло судебный спор ООО «Тихая гавань» о взыскании субсидии в размере 4,5 млн руб. Ведомство пытается вернуть государственные средства на создание туристического объекта из-за якобы допущенных нарушений при расходовании субсидии, однако арбитражный и апелляционный суды приняли решение в пользу ответчика. Юристы считают, что министерство проиграет и в кассации.

Минкурортов Краснодарского края проиграло в арбитражном и апелляционном судах спор о взыскании субсидии с ООО «Тихая гавань» (Геленджик). Министерство требовало от компании вернуть 4,5 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9,9 тыс. руб. за период с 9 по 13 мая 2024 года.

Как следует из материалов дела, в мае 2023 года в рамках государственной программы «Развитие туризма» компания направила в министерство заявление о включении объекта в реестр субъектов туристской индустрии края. 25 мая 2023 года сведения о туристском маршруте «Артплощадка Облака» были включены в соответствующий реестр.

По условиям соглашения директор ООО «Тихая гавань» обязалось создать четыре объекта кемпинг-размещения, обустроить четыре жилые и рекреационную зону, оборудовать четыре санитарных узла общего пользования, создать один объект для людей с ограниченными возможностями здоровья и четыре системы визуальной информации и навигации.

Однако во время проверки 14 сентября 2023 года специалисты министерства обнаружили, что компания оборудовала только два санитарных узла вместо заявленных четырех, а объект для людей с ограниченными возможностями не соответствует требованиям. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие расходы на создание четырех объектов кемпинг-размещения.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Тихая гавань» зарегистрировано в 2026 году в Кабардинке. Основной вид деятельности — предоставление мест для краткосрочного проживания. Директор — Юрий Попандопуло. В 2025 году чистая прибыль компании составила 1,5 млн руб.

Предельной датой для добровольного возврата средств было 8 мая 2024 года, но компания не вернула деньги в краевой бюджет к 13 мая 2024 года.

Арбитраж признал нарушения формальными и несущественными, отметив, что применение санкции в виде изъятия денежных средств не отвечает требованиям соразмерности и справедливости притом, что факт целевого использования средств министерством не оспаривается. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

По словам адвоката АБ «Акцепт» Анны Поповой, требование министерства о возврате средств субсидии издано в феврале 2023 года, а иск подан только марте следующего 24-го года. Таким образом, нарушен пресекательный шестимесячный срок для подачи иска.

«Кроме того, со своей стороны министерство подписало акт проверки соответствия требованиям предоставления субсидий, то есть де-юре подтвердило, что получатель не допускал нарушений при реализации проекта. Также, договор, заключенный сторонами, не предполагает самой возможности возврата всей суммы выделенных средств, при условии, что получателем в процессе реализации достигаются прописанные в нем результаты (а их достижение подтверждено актами, подписанными самим министерством). Проще говоря, с получателя нельзя истребовать всю сумму, можно только часть, пропорциональную недовыполненным показателям», — поясняет Анна Попова.

По ее мнению, маловероятно, что решение не устоит в кассации. Поскольку суд кассационной инстанции по общему правилу не проверяет повторно уже рассмотренные нижестоящими инстанциями факты, по сути, дело сводится к оценке соответствия их решений процессуальным нормам. Если процессуальных нарушений нет, то решение устоит. В данном случае, даже если такие ошибки и найдутся, оснований для отказа министерству не одно и даже не два, и каждое уже является достаточным для отказа в удовлетворении требований, так что шансы у ведомства в данном случае мизерные.

Партнер Адвокатского бюро Астериск Федор Закабуня отмечает, что министерство не представило доказательств недобросовестности получателя, а в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданского оборота предполагается, и апелляция подтвердила правильность выводов суда первой инстанции.

Господин Закабуня также считает, что вероятность оспаривания судебных актов в кассации невысокая. По его словам, для отмены судебных актов министерству необходимо доказать, что суды неверно применили критерий существенности нарушения либо не учли признаки недобросовестности общества, однако оба довода получили надлежащую оценку судами.

Елена Турбина