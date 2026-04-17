Главные новости за 17 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Советский районный суд Воронежа по ходатайству следствия продлил на четыре месяца и 13 суток арест фигуранту уголовного дела о хищении 5,23 млрд руб. при исполнении госконтрактов на выполнение работ и поставку оборудования для нужд акционерного общества, входящего в «Роскосмос». Обвиняемый, имя которого официально не раскрывается, останется под стражей по 1 июля 2026-го включительно. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе компании «Нагваль Стройтех» Сергее Гутенко. Его депортировали в Россию из Таиланда в феврале 2026 года.

Мещанский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского. Изъяты жилые и нежилые помещения, земельный участок, автомобиль. Господин Кучинский служил в Воронежском облсуде с 2022 года, на прошлой неделе он покинул пост.

Не состоялся повторный аукцион на капремонт драмтеатра имени Щепкина в Белгороде. Это связано с отсутствием заявок на участие в процедуре, следует из итогового протокола. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб. На предыдущем аукционе стартовая цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине.

Управление капитального строительства (УКС) администрации Белгорода начало искать подрядчика для четвертой очереди благоустройства набережных рек Везелка и Северский Донец. Начальная цена контракта составляет 403,7 млн руб. По техническому заданию завершить работы по благоустройству требуется до 1 ноября 2026 года.

УФАС по Курской области признало необоснованной жалобу московского ООО «Лидер» на конкурс по реконструкции тепловой сети в селе Дичня с начальной ценой 254,7 млн руб. Процедура ранее была приостановлена на время рассмотрения обращения. Столичная компания настаивала, что заказчик — администрация Курчатовского района — оценивает заявки участников только по числу исполненных контрактов без учета их стоимости и сложности.

С 2021 по 2026 год в Липецкую область было привлечено инвестиций на 1 трлн руб. По словам главы региона Игоря Артамонова, динамика замедлилась в 2025 году на фоне высокой ключевой ставки — до 217 млрд руб. инвестиций. Годом ранее показатель составлял 247 млрд руб., в 2023-м — 187 млрд руб., в 2022-м — 166 млрд руб., а в 2021-м — 179 млрд руб.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в программу наказов избирателей, дополнив ее мероприятием по изготовлению и установке бюста Иосифа Сталина. На эти цели из регионального бюджета направят 1,3 млн руб. Памятник планируется установить в облцентре на территории парка Победы в рамках проекта «Аллея Победителей».

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о банкротстве ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2), возглавляемого Романом Зудиным, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Заявление подала индивидуальный предприниматель Галина Туралина. Основанием стала задолженность в размере 3,3 млн руб., взысканная судом в феврале 2026-го. Спор возник из договора субподряда на ремонт региональных дорог.

