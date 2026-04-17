Воронежский суд продлил арест обвиняемому в хищении 5,2 млрд у «Роскосмоса»

Советский районный суд Воронежа по ходатайству следствия продлил на 4 месяца и 13 суток арест фигуранту уголовного дела о хищении 5,23 млрд руб. при исполнении госконтрактов на выполнение работ и поставку оборудования для нужд акционерного общества, входящего в «Роскосмос». Обвиняемый, имя которого официально не раскрывается, останется под стражей до 1 июля 2026-го включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 17 апреля. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе компании «Нагваль Стройтех» Сергее Гутенко.

«Несмотря на доводы защиты, суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест»,— заявили в пресс-службе.

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ. На основании материалов, переданных ведомством, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что Сергей Гутенко в период с 2021 по 2024 год похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018–2027 годы» и гособоронзаказа.

В 2025 году фигурант покинул Россию и скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. Сергея Гутенко задержали на территории Таиланда и при взаимодействии с ФСБ переправили на родину. Как сообщал «Ъ», его депортировали в Россию 19 февраля 2026 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

ООО «Нагваль Стройтех» — проблемный подрядчик воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). Компании являются давними оппонентами в суде, их конфликты носят затяжной характер и сопровождаются многомиллиардными требованиями. В конце января этого года КБХА и «Нагваль» обменялись исками еще на 50 млн руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что Воронежский областной суд оставил без изменения решение Советского райсуда, продлившего срок нахождения под стражей бывшего руководителя «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима, обвиняемого в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 37,6 млн руб.

Денис Данилов