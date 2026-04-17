Никто не захотел ремонтировать драмтеатр имени Щепкина в Белгороде за 654 млн

Не состоялся повторный аукцион на капремонт драмтеатра имени М. С. Щепкина в Белгороде. Это связано с отсутствием заявок на участие в процедуре, следует из итогового протокола. Начальная цена контракта составляла 653,9 млн руб.

Фото: https: / vk.com / bgadt

На предыдущем аукционе стартовая цена подряда была выше — 724 млн руб. Однако он не состоялся по той же причине.

Победителям торгов предлагали выполнить демонтажные и общестроительные работы в шестиэтажном здании драматического театра площадью 9,6 тыс. кв. м и вместимостью 642 человека. В перечень работ входили корректировка проектно-сметной документации, обновление систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, обогрева кровли, пожарной и охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и структурированной кабельной сети, а также благоустройство территории.

Исполнить обязательства нужно было до 10 декабря 2028 года. Контракт планировали профинансировать из федерального бюджета.

Алина Морозова