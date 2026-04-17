За пять лет в Липецкую область привлекли 1 трлн рублей инвестиций

С 2021 по 2026 год в Липецкую область было привлечено инвестиций на 1 трлн руб. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе отчета перед облсоветом об итогах работы регионального правительства за прошедший год.

Глава региона отметил, что динамика замедлилась в 2025 году на фоне высокой ключевой ставки — до 217 млрд руб. инвестиций. Годом ранее показатель составлял 247 млрд руб., в 2023-м — 187 млрд руб., в 2022-м — 166 млрд руб., а в 2021-м — 179 млрд руб.

Также, по словам губернатора, особая экономическая зона (ОЭЗ) «Липецк» в прошлом году была признана лучшей среди аналогичных преференциальных территорий. За 2025-й в ОЭЗ появились пять новых резидентов, за счет чего было создано 457 рабочих мест. В бюджет региона поступило 3,7 млрд руб. в виде налогов.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что инвестиции в основной капитал Липецкой области в 2025 году упали на 22%. Вице-губернатор Сергей Курбатов тогда связывал динамику с высокой ключевой ставкой Центробанка.

Егор Якимов