Компанию подозреваемого в мошенничестве тамбовского дорожника хотят обанкротить

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о банкротстве ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» (ДСУ-2), возглавляемого Романом Зудиным, в отношении которого завели дело о мошенничестве. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подала индивидуальный предприниматель (ИП) Галина Туралина. Основанием стала задолженность в размере 3,3 млн руб., взысканная судом в феврале 2026 года. Спор возник из договора субподряда на ремонт региональных дорог в районах Липецкой области и был инициирован в декабре 2025-го.

В конце прошлого года тамбовское УФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении господина Зудина. По версии следствия, при исполнении госконтракта в 2021–2022 годах он предоставлял заказчику недостоверные документы, завышая стоимость работ. Ущерб бюджету оценивается более чем в 200 млн руб. В октябре 2025-го Ленинский районный суд Тамбова заключил предпринимателя под стражу. Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются, гендиректор — Роман Зудин. В 2025 году выручка ЗАО снизилась на 5%, до 3,9 млрд руб., а вместо прибыли 2,5 млн руб. зафиксирован убыток 526 млн руб. Ухудшение финансового результата составило более чем в 210 раз. Организация являлась поставщиком в 126 государственных контрактах на сумму 23 млрд руб. Индивидуальный предприниматель Галина Туралина зарегистрирована в феврале 2025 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

В апреле прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «ДСУ-2» будет содержать участки федеральных трасс в Тамбовской области за 895 млн руб. до 30 июня 2027 года. По данным портала госзакупок, контракт находится на стадии исполнения.

Анна Швечикова