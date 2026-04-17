Жалобу москвичей на конкурс по ремонту теплосети под Курском отклонили

УФАС по Курской области признало необоснованной жалобу московского ООО «Лидер» на конкурс по реконструкции тепловой сети в селе Дичня с начальной ценой 254,7 млн руб. Процедура ранее была приостановлена на время рассмотрения обращения. Решение опубликовано 16 апреля на портале госзакупок.

Компания указывала, что заказчик — администрация Курчатовского района — оценивает заявки участников только по количеству исполненных контрактов без учета их стоимости и сложности. Однако антимонопольная служба установила, что конкурсная документация предусматривает два критерия: цену (60%) и квалификацию участников (40%), включая опыт работы. Оценка опыта по количеству выполненных договоров соответствует действующим правилам и не нарушает законодательство.

Также заявитель оспаривал размер обеспечения исполнения контракта, считая, что он должен быть снижен с учетом аванса. В УФАС указали, что расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, а установленный размер обеспечения — 0,5% (1,27 млн руб.) от начальной цены — определен правомерно.

Еще один довод касался якобы противоречий между извещением и проектом контракта: в одном документе упоминались этапы работ, в другом — их отсутствие. Ведомство пришло к выводу, что контракт исполняется в один этап с поэтапной оплатой по факту выполненных работ, и это не противоречит требованиям закона.

В самих торгах подрядчик еще не определен, но поступили две заявки с предложениями обновить теплосети за 242,2 и 243,3 млн руб. Победил участник, предложивший наименьшую сумму, однако название компании пока не раскрывается.

Прошлого подрядчика объекта — московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» — Федеральная антимонопольная служба включила в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции тепловой сети в селе Дичня. Всего УКС сорвали несколько подрядов на сумму более 1,3 млрд руб. Курский губернатор Александр Хинштейн поручил за это «содрать семь шкур» с АО.

Анна Швечикова