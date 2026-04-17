На благоустройство набережной в Белгороде выделили еще 404 млн рублей

Управление капитального строительства (УКС) администрации Белгорода начало искать подрядчика для четвертой очереди благоустройства набережных рек Везелка и Северский Донец. Начальная цена контракта составляет 403,7 млн руб. По техническому заданию завершить работы по благоустройству требуется до 1 ноября 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

В числе прочего в список работ включены оборудование канализации и монтаж системы электроснабжения, установка систем видеонаблюдения и оповещения. Подрядчик также должен смонтировать освещение, установить малые архитектурные формы и провести озеленение территории.

Профинансируют работы из средств областного бюджета. Аванс не предусмотрен. Заявки на участие в торгах принимают до 5 мая. Итоги аукциона подведут накануне Дня Победы — 8 мая.

«Ъ-Черноземье» писал, что осенью 2024 года контракт по третьей очереди благоустройства набережных рек Везелка и Северский Донец достался ООО «Белдорстрой» по максимальной цене 628,6 млн руб. Московское ООО «Экодом» подало жалобу на торги, но региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало ее необоснованной.

В конце марта также сообщалось, что УКС ищет подрядчика для выполнения четвертого этапа работ в рамках благоустройства набережной реки Северский Донец и прилегающей территории Центрального пляжа. Начальная цена контракта составила 798,4 млн руб. По состоянию на 17 апреля в ЕИС «Закупки» есть информация об одной заявке, поданной на торги, но подписанный контракт пока не размещен.

