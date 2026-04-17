Апелляционный суд оставил без изменений решение по антимонопольному делу «НМТП»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы по антимонопольному делу о повышении тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийска. Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, сведения размещены в картотеке арбитражных дел.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ



Девятый арбитражный апелляционный суд постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2025 года, апелляционную жалобу ПАО «НМТП» об оспаривании приказа ФАС о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства оставили без удовлетворения. Как указывается в решении Арбитражного суда Москвы, в заявленных требованиях ПАО «НМТП» утверждало, что ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отсутствие установленных законом признаков нарушения.

Согласно материалам дела, в ФАС России поступило заявление ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) об установлении и поддержании монопольно высоких тарифов на услуги по перевалке черных металлов в порту Новороссийска. По результатам рассмотрения заявления ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ПАО «НМТП» 6 марта 2024 года. По версии ФАС, тарифы на перевалку черных металлов в порту Новороссийска в 2023 году по прямому варианту увеличились до 50%, с внутрипортовым перемещением тарифы выросли до 37%. В судебных документах указывается, что ПАО «НМТП» является субъектом естественной монополии и включено в соответствующий реестр.

ПАО «НМТП» пыталось оспорить приказ о возбуждении антимонопольного дела. 28 декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы признал приказ ФАС недействительным, на основании чего антимонопольная служба подала апелляционную жалобу. Впоследствии Арбитражный суд Московского округа отменил прежнее решение и отправил дело на новое рассмотрение.

В решении Арбитражного суда Москвы от 24 декабря 2025 года указывается, что ФГУП «Росморпорт» в 2023 году предоставлял ФАС России информацию о снижении объема перевалки черных металлов ПАО «НМТП» по сравнению с 2022 годом. Арбитражный суд Москвы посчитал, что ФАС России до возбуждения дела располагала сведениями, позволяющими сделать вывод о наличии признаков установления монопольно высокой цены.

По постановлению Девятого арбитражного суда Москвы, вынесенного 15 апреля 2026 года, с ПАО «НМТП» взыщут 30 тыс. руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе в доход федерального бюджета. Постановление вступило в законную силу со дня принятия, оно может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Кристина Мельникова

