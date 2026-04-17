После сокращений в бюджетной сфере в центр занятости обратились 2263 ярославца

В Ярославской области в центр занятости обратились 2263 человека после сокращений в бюджетной сфере. Об этом в ходе доклада в областной думе сообщил губернатор Михаил Евраев.

С вопросом к губернатору обратилась депутат Лариса Ушакова. Она обратила внимание на объединение учреждений в сферах здравоохранения и образования.

«Я хочу сказать, что при встречах с людьми все далеко не так гладко. И есть, конечно, болевые точки. Это и кадры, особенно те, которые остались без работы после объединения. Мы как-то собираемся это корректировать?»,— сказала госпожа Ушакова.

Губернатор заверил, что этот вопрос находится на постоянном контроле, а сами реформы были проведены с учетом нулевой безработицы, установившейся в регионе.

«У нас обратилось в центр занятости из тех, кто был сокращен, 2263 человека. На сегодняшний день осталось 471, то есть только 20%. Центр занятости активно работает, чтобы людям подыскать работу. При высокой безработице такие реформы делать нельзя. У нас нулевая безработица, люди работают и находят работу, Центр занятости им активно помогает»,— ответил Михаил Евраев и добавил, что оставшимся заявителям планируют найти работу за ближайшие два-три месяца.

Алла Чижова