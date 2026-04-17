Губернатор Кубани заявил, что «нажил себе врагов» в борьбе с самостроями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью информационной службе «Вести» заявил, что политика по пресечению незаконной застройки в регионе привела к появлению у него оппонентов среди представителей строительного бизнеса.

По словам главы региона, в крае были снесены сотни самовольных объектов, а также инициировано принятие закона, запрещающего жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне Черного моря. Вениамин Кондратьев отметил, что ранее побережье, по его оценке, рассматривалось как территория масштабной жилой застройки, однако этот сценарий был остановлен.

«Стояли за этими застройщиками очень серьезные люди, и здесь, наверно, я нажил себе врагов. Но иначе мы бы все потеряли»,— сказал губернатор. Он добавил, что не выступает против жилищного строительства как такового, однако считает необходимым его баланс и ограничение. По его словам, приоритет должен отдаваться проектам гостиничного и санаторно-курортного профиля, которые обеспечивают долгосрочный экономический эффект для бюджета.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг особо охраняемой природной территории «Утриш», где, как отметил губернатор, под видом благоустройства предпринимались попытки застройки участков, что создавало угрозу для уникальных можжевеловых лесов и краснокнижных видов флоры и фауны. По его словам, вмешательство надзорных органов и изменение законодательства позволили пресечь эти действия и сохранить природную территорию.

Вячеслав Рыжков