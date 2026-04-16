Бывшему главе Гаврилов-Ямского района продлили арест до 15 июля

Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя администрации Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева до 15 июля. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе суда.

Господин Сергеичев обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрей Сергеичев был задержан в апреле 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава района создавал благоприятные условия для победы определенных компаний в проводимых закупках на выполнение строительных и монтажных работ на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах. Подробнее об уголовном деле и других фигурантах — в материале «Торги под занавес».

Через месяц после задержания господина Сергеичева был арестован его первый заместитель, а на тот момент исполняющий обязанности главы района Андрей Романюк по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Алла Чижова