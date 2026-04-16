Краснодарские таможенники пресекли ввоз более 1,3 тысячи капсул с прегабалином

Сотрудники Краснодарской таможни совместно с Центральной почтовой таможней пресекли незаконный ввоз сильнодействующего вещества в международных почтовых отправлениях из Индии. По итогам оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 1,3 тыс. капсул с прегабалином, сообщает пресс-служба ведомства.

Получателем отправлений оказался житель Краснодарского края 2003 года рождения. Он признал вину и добровольно выдал содержимое еще одной посылки. По его словам, препарат был заказан для личного использования, при этом в его адрес находились в пути еще три международных отправления.

Нарушение было выявлено в ходе таможенного контроля на объекте почтовой инфраструктуры в Краснодаре. Служебная собака обозначила подозрительные посылки из Индии, после чего сотрудники таможни провели досмотр и обнаружили запрещенные препараты.

Согласно результатам экспертного исследования, в капсулах с маркировкой «Pregabalin Capsules IP 300 mg Prebasun-300 Capsules» содержалось 432 грамма сильнодействующего вещества прегабалин. Данное вещество включено в перечень контролируемых в Российской Федерации.

По факту выявленных нарушений Краснодарской таможней возбуждено пять уголовных дел по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ. Санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Мероприятия проводились при взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, подразделениями ФСБ по Краснодарскому гарнизону, службой безопасности АО «Почта России» и транспортной полицией.

По данным ведомства, с начала года выявлено 11 фактов незаконного перемещения подконтрольных веществ. Возбуждено 10 уголовных дел, из незаконного оборота изъято более 860 граммов сильнодействующих веществ и прекурсоров.

Мария Удовик