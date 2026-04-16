С 11 мая вступает в силу соглашение об отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, безвизовые поездки не будут распространяться на цели работы, учебы или постоянного проживания. Согласно документу, россияне смогут находиться на территории Саудовской Аравии не более 90 дней в году — как непрерывно, так и суммарно. Соглашение было подписано 1 декабря в Эр-Рияде. Партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова считает, что арабская страна привлекает не только премиальных туристов, но и постепенно расширяет предложения для среднего сегмента, включая курорты на Красном море и разнообразные культурные маршруты.

Камила Велибекова

Фото: предоставлено автором

«Саудовская Аравия в первую очередь привлекает премиальных туристов, и на это есть несколько причин. По данным за 2025 год, значительная часть гостиничного фонда страны представлена четырех- и пятизвездочными отелями мировых брендов с высоким уровнем сервиса. Это курорты с виллами, SPA-услугами, приватными пляжами, элитными ресторанами и эксклюзивными программами отдыха.

Вместе с тем после многих лет ориентации на премиальных путешественников страна постепенно расширяет туристическое предложение для среднего сегмента. Туристический сектор Саудовской Аравии — один из самых быстрорастущих на Ближнем Востоке. В рамках масштабного проекта «Красное море» к 2030 году планируется создать 50 курортов на 20 островах.

Повышение осведомленности о Саудовской Аравии как о курортном, спортивном и развлекательном направлении способствует диверсификации туристических сегментов и росту спроса. Создание новых курортов и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2034 дополнительно увеличат приток туристов.

Отмена визовых требований способна заметно повысить интерес к направлению, снижая бюрократические и психологические барьеры. Однако для Краснодарского края эффект будет умеренным из-за отсутствия прямых рейсов. Но в долгосрочной перспективе, при развитии авиасообщения Саудовская Аравия имеет все шансы закрепиться среди перспективных направлений для жителей региона. Помимо традиционного религиозного туризма, страна активно инвестирует в роскошные курорты, музеи, развлекательные комплексы и другие объекты, способные привлечь более широкую аудиторию. Главными сдерживающими факторами сегодня остаются логистика, стоимость поездки и недостаток информации о туристическом продукте».