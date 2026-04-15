В 2025 году промпредприятия «Магнита» увеличили производство на 5%

Промышленные предприятия розничной сети «Магнит», расположенные в нескольких регионах России, по итогам 2025 года увеличили выпуск продукции на 5% по сравнению с 2024 годом — до 202 тыс. тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

На долю двух пищевых производств в Краснодарском крае — ООО «Кондитер Кубани» и ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» — пришлось около 71 тыс. тонн готовой продукции. Оба предприятия входят в состав собственного индустриального парка «Магнита» в Краснодаре. Там же расположены центр по выращиванию зелени и грибной комплекс.

Положительная динамика объясняется расширением ассортимента. Всего в прошлом году ритейлер запустил около 100 новинок. Среди них — собственное производство трехмерного мармелада. До этого данный продукт был представлен на рынке преимущественно китайскими производителями. В 2026 году компания планирует расширить линейку мармелада и масштабировать проект.

Также в «Магните» отмечают растущий спрос на азиатские продукты. На производстве в Твери начали выпуск пшенично-рисовых трубочек. В планах — совместная коллаборация с южнокорейским производителем по разработке азиатской лапши для варки.

В конце 2025 года ритейлер запустил пять новых линий выпечки на нескольких предприятиях. Кроме того, реализуется полуторагодовая программа автоматизации собственных производств. Внедрение роботизации на флагманском предприятии «Кондитер Кубани» позволило снизить простои оборудования и увеличить выпуск. В ближайшее время на Кубанском комбинате хлебопродуктов и «Кондитере Кубани» планируется автоматизировать линии упаковки и укладки, установить новые линии по выпуску конфет и мармелада.

Мария Удовик