Два жителя Ярославля получили по 13 лет колонии по делу о госизмене

Ярославский областной суд признал виновными двух жителей Ярославля 24 и 25 лет в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Каждому назначено по 13 лет исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые в зале суда

Суд установил, что подсудимые в 2024 году собирали и передавали по заданию украинских спецслужб сведения для использования их против безопасности РФ. Как уточнили в областной прокуратуре, через мессенджер передавались координаты объекта железнодорожной инфраструктуры. Также подсудимые отправляли фото с нанесенными на фасады зданий проукраинскими надписями.

Уголовное дело расследовало УФСБ по Ярославской области. По приговору подсудимым также назначено ограничение свободы на один год после отбывания основного наказания. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова