Влетело в копеечку

В начале 2026 года число запросов на страхование имущества с усиленным покрытием, охватывающим риски военных конфликтов, террористических актов и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в южных регионах России увеличилось более чем в семь раз. Однако, несмотря на тревожную статистику (только в Новороссийске с начала СВО зафиксировано свыше 30 атак, повредивших 998 домов), количество реальных страховых договоров остается все еще невысоким. По данным участников рынка, интерес к страхованию жилья у собственников значительно повышается, когда в новостях появляются сообщения о массированных атаках беспилотников на их город. Но как только информационный шум стихает, люди снова откладывают решение этого вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Количество обращений по защите имущества от рисков, связанных с БПЛА и ЧС, в первом квартале 2026 года бьет рекорды, рассказала «Ъ-Кубань» заместитель директора Южного регионального центра «АльфаСтрахование» по розничным продажам Алина Османова. «Если говорить о сопоставимых периодах, то в первом квартале 2026 года в южных регионах более чем в семь раз выросло число обращений с запросом на страхование имущества с расширенным покрытием — включая риски военных действий, террористических актов и БПЛА. При этом мы видим не только рост интереса, но и реальную конвертацию в сделки: количество заключенных договоров увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это свидетельствует о переходе от отложенного спроса к осознанному оформлению страховой защиты»,— говорит госпожа Османова.

Спрос на страхование жилья в Краснодарском крае демонстрирует стабильный, пусть и умеренный рост, сообщил «Ъ-Кубань» директор филиала компании «Росгосстрах» в регионе Александр Казаков. При этом риск падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уже включен в стандартные полисы большинства классических продуктов для физлиц. «Мы в целом видим пусть относительно небольшой, но стабильный рост спроса на страхование жилья. Что касается рисков последствий падения БПЛА, то на рынке представлено несколько вариантов. Во-первых, этот риск — падение на застрахованный объект летательных аппаратов или их частей, обломков, грузов, в том числе в результате террористического акта — уже давно включен в стандартное покрытие классических продуктов страхования имущества физлиц наряду с пожарами, стихийными бедствиями, заливами и тому подобному. То есть, клиентам, у которых уже есть классический полис по защите имущественных рисков, не надо предпринимать никаких дополнительных действий — их жилье уже застраховано»,— пояснил господин Казаков.

По его словам, для тех, кто пока не готов приобретать полис с полным пакетом рисков, с начала 2025 года на рынке представлен коробочный продукт, покрывающий исключительно один риск — падение на застрахованный объект летательных аппаратов или их частей, обломков, грузов, в том числе в результате теракта.

По данным Алины Османовой, увеличивается не только количество консультационных обращений, но и доля клиентов, готовых принимать решение о заключении договора сразу после получения информации. «Кратный рост запросов на страхование отмечаем в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Наиболее выраженная динамика в абсолютных показателях наблюдается в Ставропольском крае: количество обращений по защите имущества, в том числе с покрытием рисков, связанных с чрезвычайными событиями и БПЛА, увеличилось в 16 раз по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это говорит об озабоченности и повышенном внимании граждан к вопросам финансовой защиты своего жилья»,— отметила госпожа Османова.

Она добавляет, что на общем фоне выделяются отдельные города, где динамика особенно заметна. В частности, значительный рост количества обращений фиксируется в Новороссийске и Таганроге. «Если в прошлом году подобные запросы были единичными, то в начале 2026 года их число увеличилось примерно в 20 раз. Как правило, в таких городах спрос формируется быстрее в силу повышенной информационной чувствительности населения. В результате страхование жилья все чаще рассматривается как базовый финансовый инструмент защиты имущества, а не как дополнительная опция»,— объясняет Алина Османова.

По данным «Росгосстраха», на Кубани чаще всего страхуются жители Славянска-на-Кубани, Краснодара и Приморско-Ахтарска.

Александр Казаков говорит, что спрос на страховку жилья от БПЛА напрямую зависит от новостной повестки. Как только в СМИ появляются сообщения о массовых атаках БПЛА, владельцы жилья активно запрашивают защиту. Но как только шум утихает, многие откладывают решение. «Из нашего опыта, как только в СМИ появляется информация о массовых атаках БПЛА на регион, интерес к страхованию недвижимости у собственников жилья резко возрастает. Но как только информационная волна спадает, люди снова откладывают вопрос страхования жилья. Судя в целом по статистике страхового рынка, россияне приняли новую реальность, в которой они живут, и риски с ней связанные. Если в прошлом году продажи шли по нарастающей, то сейчас они достаточно стабильны от месяца к месяцу. В целом мы не видим значимых всплесков спроса после атак БПЛА, но бывает локальное повышение интереса к нему у жителей районов, где фиксируются подобные события. Например, в одном из сел Ростовской области после падения обломков дрона всего за день было заключено сразу 30 договоров страхования», — заключает господин Казаков.

Ранее доцент кафедры гражданского процесса и международного права КубГУ, член Краснодарского регионального отделения ассоциации юристов России Илья Пащенко рассказал «Ъ-Кубань», что вопросы страхования недвижимости от БПЛА регулируются общими положениями гражданского законодательства — главой 48 ГК РФ. В данном случае нет какой-либо специфики и в нормах, регулирующих страховое дело в России. Страховщики вправе самостоятельно формировать страховые продукты, нет запрещенных или разрешенных рисков. Все зависит от предложений конкретного страховщика — одни компании включают это как отдельный риск, например, «защита от дронов», а другие — как самостоятельный продукт — к примеру, целенаправленное страхование на случай падения летательных аппаратов.

Важно обратить внимание, что в договорах страхования, как правило, есть исключения по условиям наступления рисков. Например, к таким условиям чаще всего относят военные и диверсионные действия, террористические акты, деятельность органов власти. Соответственно, риски, связанные с падением БПЛА, могут не сработать. Важно, чтобы террористический акт, диверсия и военные действия либо не были исключены, либо дополнительно покрывались.

Наталья Решетняк