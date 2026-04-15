Самым прибыльным отелем Краснодара в 2025 году вновь стал Hilton Garden Inn Krasnodar
Самым прибыльным гостиничным объектом Краснодара по итогам 2025 года вновь стал отель Hilton Garden Inn Krasnodar, следует из анализа финансовых показателей, проведенного «Ъ-Кубань».
Фото: Евгений Киселев
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кеско-Краснодар», управляющее Hilton Garden Inn Krasnodar, показало выручку в 599,2 млн руб. и чистую прибыль 52,3 млн руб. (558 млн руб. и 126 млн руб. в 2024 году соответственно). Руководителем выступает Валерий Иванов, бенефициаром — Юрий Добронравов.
Вторую позицию по показателю прибыли занимает Gold inn Garden — ООО «Астория», зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Руководство компанией осуществляет Станислав Агеев, бенефициаром выступает Наталья Агеева. По итогам 2025 года выручка компании составила 117,2 млн руб., чистая прибыль — 38,7 млн руб., практически на уровне предыдущего года.
Замыкает тройку лидеров по прибыли Krasnodar Marriott Hotel (ООО «Центр Отель»), чья выручка в 2025 году превысила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль составила 35,4 млн руб. против 19,2 млн руб. годом ранее. Руководит компанией Татьяна Мищенко, бенефициар — Денис Исаев.
На четвертой позиции — Crowne Plaza Krasnodar Centre (ООО «ГК "Екатеринодар"»), показавший выручку 505,5 млн руб. при убытке 7,1 млн руб. после символической прибыли в 226 тыс. руб. годом ранее. Компанией руководит Раксана Текнеджян, бенефициаром является Михаил Петросян.
Пятое место занимает отель RedPoint (ООО «Русский Лес»), чья выручка в 2025 году выросла до 342 млн руб., однако финансовый результат остался отрицательным — убыток составил 42 млн руб. против 19,9 млн руб. убытка годом ранее.