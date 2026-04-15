Два человека пострадали при столкновении поезда и грузовика на Кубани

Столкновение грузового автомобиля с поездом произошло утром на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Инцидент зафиксирован в 06:56 15 апреля на станции Комсомольская.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Локомотивная бригада за медпомощью не обращалась. Схода подвижного состава не произошло, движение поездов по участку осуществляется в штатном режиме.

В СК ЖД отметили, что инцидент не повлиял на график движения других составов, и призвали водителей соблюдать повышенную осторожность при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Вячеслав Рыжков