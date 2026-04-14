Свердловские власти предложили вернуть Екатеринбургу рекламные полномочия
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в декабре 2025 года выступило с инициативой о возможности возвращения Екатеринбургу полномочий по утверждению схемы размещения рекламных конструкций, выдаче и аннулированию разрешений на их установку и эксплуатацию на территории муниципалитета, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Об этом рассказала директор департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова на заседании думской комиссии по муниципальной собственности.
«Мы работаем в этом направлении с МУГИСО, у них произошло изменение в новой утвержденной структуре, департамент рекламы был из нее исключен, остался только отдел по контролю за размещением рекламы»,— добавила она.
По словам главы департамента, изменения планируется утвердить в 2027-2028 годах. Госпожа Строшкова подчеркнула, что в случае одобрения поправок МУГИСО сохранит за собой право контролировать рынок.
Полномочия на размещение наружной рекламы были переданы от властей Екатеринбурга на уровень правительства Свердловской области в январе 2016 года. За рекламу на пять лет ответственным стало МУГИСО. Первоначально изъятые полномочия сразу же вернули Екатеринбургу, оставив за региональными властями только право контролировать рынок. Однако уже в феврале 2016 года законодательное собрание Среднего Урала отменило свой собственный закон о возвращении рекламы Екатеринбургу. В МУГИСО тогда отмечали значительные недочеты в работе мэрии: при заявленных мэрией 2 тыс. официально согласованных мест для рекламных конструкций на рынке якобы предлагалось 12 тыс. Истекавший в 2021 году срок контроля Свердловской области над наружной рекламой Екатеринбурга в октябре 2020 года был продлен до 2026-го.
Ранее власти Екатеринбурга заявляли о возможном возвращении полномочий на размещение наружной рекламы на уровень муниципалитета в апреле 2022 года. В мэрии отмечали, что у администрации города есть наработанный профессиональный опыт, применение которого позволит в разы увеличить доходы казны от наружной рекламы. «Если МУГИСО от рекламы в городе получает всего несколько сотен миллионов рублей, у нас получалось выходить и на миллиард рублей»,— заверили тогда в мэрии.
По данным администрации Екатеринбурга, в 2025 году доход бюджета города от рекламы составил 333,6 млн руб., в 2024-м — 269,8 млн руб., в 2023-м — 191,9 млн руб.