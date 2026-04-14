В первом квартале продажи билетов из Краснодарского края снизились на 7%

Объем продаж билетов из Краснодарского края по итогам первого квартала 2026 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обратном направлении снижение составило 4%. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий «Туту».

Как отмечается, динамика спроса на перевозки в начале года сохраняет сезонный характер. Наиболее востребованным месяцем как в 2025, так и в 2026 году остается март, тогда как февраль традиционно демонстрирует минимальные показатели из-за низкого туристического сезона.

В структуре авиаперевозок лидирующие позиции сохраняет Москва, на которую приходится 29% всех продаж билетов из Краснодара и Сочи. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 10%. Далее следуют Свердловская область (7%), Республика Татарстан (3%) и Новосибирская область (3%). При этом тройка лидеров по направлениям осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом, тогда как Татарстан и Новосибирская область вошли в пятерку, вытеснив Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область.

В сегменте железнодорожных перевозок наиболее востребованными направлениями стали Краснодарский край, Ростовская область и Москва. Среди автобусных маршрутов лидируют Краснодарский край, Москва и Ростовская область.

Основной поток прибывающих в регион пассажиров формируется за счет авиаперелетов из Москвы, на которые приходится 33% всех прилетов. Также значительную долю занимают Санкт-Петербург (11%), Свердловская область (7%), Тюменская область (4%) и Республика Татарстан (4%). В железнодорожном сообщении ключевыми регионами отправления остаются Краснодарский край (44%), Ростовская область (13%) и Москва (13%).

Средняя стоимость авиабилета по итогам первого квартала составила 17,8 тыс. руб., железнодорожного билета — 4,6 тыс. руб. В среднем бронирование осуществляется за шесть дней до поездки.

Отдельно отмечается рост активности в периоды праздничных дат. Наиболее востребованными направлениями в период 23 февраля и 8 марта как для вылетов из региона, так и для поездок в Краснодарский край стали Москва, Ростовская область и Ставропольский край. Пиковые даты вылетов пришлись на 20 февраля, а также на 6 и 9 марта.

Мария Удовик