Краснодар вошел в число городов с продолжающимся снижением цен на новостройки

В Краснодаре в марте 2026 года сохраняется тенденция умеренного снижения стоимости жилья на первичном рынке. По данным «Поиска Яндекса по квартирам», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города составила 187 тыс. руб., что на 0,7% ниже февральского значения. При этом в предыдущем месяце снижение было более заметным и составляло 0,9%, что указывает на постепенное замедление отрицательной динамики.

В целом по российским городам с населением более 500 тыс. человек медианная цена кв. м в новостройках в марте снизилась незначительно — на 0,4% и составила 178 тыс. руб. В ряде городов изменения оказались минимальными и не превысили 0,5%, что соответствует состоянию ценовой стагнации. Одновременно часть региональных рынков продемонстрировала более выраженное снижение, формируя неоднородную динамику по стране.

На рынке городов-миллионников медианная стоимость кв. м также осталась практически неизменной, зафиксировав снижение на уровне 0,1%, до 205 тыс. руб. Таким образом, общая ситуация на первичном рынке характеризуется переходом к фазе умеренной коррекции после периодов разнонаправленных изменений в начале года.

Согласно представленным данным, в марте 2026 года наиболее высокие значения медианной стоимости квадратного метра среди крупных городов фиксируются в Москве — 533 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 321 тыс. руб., Казани — 261 тыс. руб., Балашихе — 240 тыс. руб. и Нижнем Новгороде — 206 тыс. руб. Эти рынки сохраняют лидерство по уровню стоимости жилья на первичном рынке.

Отдельно отмечается, что с начала года в части городов наблюдается устойчивое снижение цен в течение нескольких месяцев подряд. В частности, в ряде крупных региональных центров фиксировалась последовательная отрицательная динамика, что указывает на формирование более стабильного тренда коррекции.

В марте наиболее заметное снижение среди городов с населением свыше 500 тыс. человек зафиксировано в Ставрополе (–5,7%), Саратове (–5,1%) и Набережных Челнах (–3,5%). В Санкт-Петербурге показатель снизился на 3,2%, в Москве — на 0,5%. В остальных городах изменения носили менее выраженный характер, включая как слабую отрицательную динамику, так и околонулевые значения.

В результате рынок новостроек в марте демонстрирует сочетание стагнации в крупнейших агломерациях и более выраженной коррекции в отдельных регионах, включая Краснодар, где снижение цен продолжается, но постепенно теряет темпы.

Мария Удовик