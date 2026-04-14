Почти 2 тысячи жителей Кубани получили компенсации на газификацию

С начала 2026 года почти 1,9 тыс. жителей Краснодарского края воспользовались региональными мерами поддержки при подключении газа к своим домовладениям. О предоставлении компенсаций и субсидий сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что программа ориентирована на социально уязвимые категории населения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным краевых властей, речь идет о многодетных и малоимущих семьях, ветеранах, людях с инвалидностью, а также участниках специальной военной операции и их семьях. Финансовая помощь предоставляется в виде компенсаций и субсидий, направленных на покрытие затрат по газификации в пределах границ земельного участка.

В 2026 году на реализацию программы из регионального бюджета выделено около 600 млн руб. Средства направляются на проектирование, строительство или реконструкцию внутренних газопроводов, а также на приобретение и установку необходимого оборудования и приборов учета. Максимальный размер компенсации составляет до 119,8 тыс. руб., субсидии — до 113,5 тыс. руб.

Всего с момента запуска программы поддержку получили более 26 тыс. жителей Краснодарского края. Общий объем финансирования за этот период достиг порядка 2,5 млрд руб.

Право на получение выплат имеют представители 23 льготных категорий граждан. Власти подчеркивают, что программа направлена на повышение доступности газификации частных домовладений и улучшение качества жизни населения, особенно на сельских территориях.

Оформить субсидию или компенсацию можно несколькими способами: через портал государственных услуг, в многофункциональных центрах или в органах социальной защиты по месту жительства. Для консультаций действует горячая линия, где специалисты разъясняют порядок получения поддержки и перечень необходимых документов.

Мария Удовик