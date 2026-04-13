Экс-замглавы района Кубани обвиняют в превышении полномочий

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы Ленинградского муниципального округа Краснодарского края по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, переданных краевым управлением ФСБ. По версии следствия, фигурант причастен к нарушениям при реализации муниципального контракта, заключенного в рамках национального проекта.

Речь идет о соглашении на проведение капитального ремонта школы в станице Крыловской. Контракт был заключен в январе 2025 года, его стоимость превышала 121 млн руб. В конце того же года обвиняемый, исполняя обязанности директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика», подписал акт приемки выполненных работ.

Следствие считает, что документ содержал недостоверные сведения. В частности, в нем указывалось, что ремонт завершен в полном объеме и объект готов к эксплуатации, что фактически не соответствовало действительности. При этом, как отмечают правоохранительные органы, приемка была проведена без обязательной экспертизы качества выполненных работ.

В рамках расследования сотрудники СКР совместно с представителями УФСБ провели обыски по месту жительства обвиняемого и его родственников. В ходе следственных действий изъяты электронные носители информации, средства связи и документация, имеющая значение для дела. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы.

Дело рассматривается на фоне серии антикоррупционных расследований в Краснодарском крае, затронувших как региональный, так и муниципальный уровень власти. В последние месяцы в регионе были возбуждены уголовные дела в отношении ряда должностных лиц, включая представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По данным правоохранительных органов, выявленные нарушения связаны с превышением полномочий, злоупотреблением должностными возможностями и незаконным обогащением. В отдельных случаях суды уже приняли решения об аресте фигурантов и обращении их имущества в доход государства.

Расследование по делу бывшего заместителя главы Ленинградского округа продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможный круг причастных лиц.

Мария Удовик