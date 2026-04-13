Букеты распустились в чеке

В первом квартале 2026 года средний чек на цветочные букеты в Краснодарском крае составил 3 939 руб., что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, подсчитали в маркетплейсе Flowwow. Количество покупок продолжает расти, однако темпы роста замедлились. Участники рынка прогнозируют, что во второй половине 2026 года оборот будет расти быстрее прибыли, а рентабельность многих точек окажется под давлением из-за роста закупочных цен, колебаний курса и изменения потребительских привычек.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года средняя стоимость букета цветов достигла 3 939 руб., что на 3% выше показателя того же периода 2025-го. В феврале жители края выбирали букеты в среднем за 3,8 тыс. руб., а в Краснодаре — на 4% дороже. За последние полгода средний чек менялся незначительно, в пределах 2–5% от месяца к месяцу, что свидетельствует о постепенной стабилизации цен.

Как рассказал «Ъ-Кубань» менеджер по развитию бизнеса в маркетплейсе Flowwow Александр Венников, значительную часть стоимости цветка формируют не только работа флориста, упаковка и доставка, но и закупочная цена. «Она зависит от страны поставки, курса валют и логистики, а также расходов на хранение, списания, аренду и персонал. Поскольку цветы — скоропортящийся товар, в итоговую цену закладываются риски потерь и сезонные колебания себестоимости», — пояснил собеседник издания. По его словам, в 2025 году закупочные цены на свежесрезанные растения увеличились примерно на 20% год к году, а за более длительный период себестоимость выросла кратно.

Потребительское поведение также трансформируется. «Покупатель становится рациональнее в тратах и чаще ищет более доступные альтернативы. Вместо классического букета из одиннадцати роз клиент скорее отдаст предпочтение композиции из семи стеблей или выберет другие цветы за аналогичную цену», — отметил господин Венников.

По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2025 год количество организаций, торгующих цветами в Краснодарском крае, увеличилось на 7,1% — почти до 1,2 тыс. Однако с рынка за тот же период ушли 147 компаний, а пришли 225. Конкуренция, по оценке экспертов, остается очень высокой, так как цветочный бизнес имеет относительно низкий порог входа.

Традиционные всплески спроса, по данным аналитиков Flowwow, приходятся на ноябрь (День матери) и февраль (14 февраля). В эти месяцы продажи взлетают на 60–70% по сравнению с предыдущими. Например, в феврале 2026 года по сравнению с январем спрос вырос на 70%. При этом предпочтения жителей края в праздники меняются: на День матери дарят кустовые розы и хризантемы нежного розового оттенка, а 14 февраля лидером становятся красные розы. В остальные месяцы спрос находится на стабильно высоком уровне без резких колебаний.

Наибольшей популярностью у кубанцев традиционно пользуются розы разных сортов. В пятерку лидеров также входят хризантемы, диантусы, тюльпаны и альстромерии. На востребованность влияет и сезонность: например, в период с сентября по февраль наименее популярными были гиацинты, нарциссы и мимозы, но с началом весны они попадают в десятку самых востребованных.

Что касается прогнозов на вторую половину 2026 года, в Flowwow ожидают расслоения игроков. «Оборот будет расти быстрее, чем прибыль, поэтому рентабельность у части бизнеса вероятнее всего окажется под давлением. Лучше других будут чувствовать себя компании с налаженными операционными процессами, хорошим онлайн-каналом, понятным позиционированием и высокой оборачиваемостью. Розничным точкам без прозрачной внутренней системы придется оперативно выстраивать строгий контроль закупок и списаний, чтобы оставаться на плаву», — подчеркнул Александр Венников.

Год в целом, по его оценке, станет периодом минимального роста: спрос сохранится, онлайн-сегмент продолжит усиливаться, но рынок станет более требовательным к эффективности каждого игрока.

Руководитель краснодарской студии But first, flowers Элина Цулаева подтвердила «Ъ-Кубань», что за последний год у покупателей практически полностью изменились потребности. «От коммерческих букетов они перешли к садовым составам. Наиболее популярными стали необычные цветы — амариллисы, каллы, стрелиция, магнолия. Клиенты отходят от классических роз и гортензий, выбирая более стойкий цветок», — рассказала она. По словам госпожи Цулаевой, средняя стоимость букета в ее студии сегодня составляет 4,5–5 тыс. руб., причем стоимость практически не менялась за последние полгода, хотя может немного «скакать» из-за зависимости от курса доллара.

Главной проблемой, по словам собеседницы издания, остается стремительный рост цен на местный цветок, который порой обходится дороже импортного. «Санкции напрямую влияют на наши поставки. Импортный цветок всегда приходит с задержкой, иногда не приходит вовсе. Денег у покупателей стало меньше, покупательская способность снизилась, но мы адаптируемся», — резюмировала Элина Цулаева.

Алина Зорина