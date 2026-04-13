«Мы стоим на пороге новой эры в онкологии»

Первый российский пациент получил персонализированную противоопухолевую вакцину для лечения меланомы кожи. Препарат впервые в клинической практике применили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Как считает химиотерапевт, онколог, маммолог медицинской сети «Клиника Екатерининская» Юлия Шевченко, такой вид лечения онкологии в перспективе получит широкое распространение.

«Для жителей Краснодарского края проблема меланомы крайне актуальна по нескольким причинам. Регион является одним из лидеров в РФ по заболеваемости раком кожи наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. По данным за 2025 год, в крае ежегодно диагностируется более 500 новых случаев меланомы. Однако тревожны не столько абсолютные цифры, сколько динамика. За последние 10 лет прирост заболеваемости меланомой в среднем по России составил 35%. По Кубани этот показатель достиг 47%. Такая высокая и растущая заболеваемость объясняется сочетанием нескольких факторов. Это высокая инсоляция, большое количество солнечных дней, особенности труда значительной части населения: сельское хозяйство, работа на открытом воздухе и, к сожалению, сохраняющаяся культура избыточного загара.

Считаю, что применение противоопухолевой вакцины — это пик персонализированной медицины. Ключевое отличие от профилактических вакцин в том, что препарат является лечебным. У пациента в этом случае берут образец опухолевой ткани и проводят ее полное генетическое секвенирование. Далее с помощью биоинформатики и нейросетей идентифицируют специфические мутации и синтезируют молекулу матричной РНК, которая при введении в организм заставляют иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки-мишени, не затрагивая здоровые ткани.

Это высокотехнологичный и, как следствие, очень затратный процесс. Для нашей системы здравоохранения это не абстрактная цифра. По данным официальных проектов постановлений правительства, стоимость курса терапии персонализированной РНК-вакцины определена в размере 5 млн руб. В эту сумму входит весь комплекс работ: от сложнейшей диагностики, молекулярного профиля опухоли до синтеза и выведения препарата.

Есть и другие технологии. Для сравнения: курс пептидной вакцины для колоректального рака оценивается в 900 тыс. руб., а CAR-T терапия некоторых видов лейкозов и лимфом — в 7 млн руб. Все эти цифры дают понимание стоимости технологий медицины будущего.

Безусловно, этот вид лечения будет получать все более широкое распространение. Уже в 2026 году данный вид технологичной медицинской помощи планируют включить в систему медицинского страхования. На данный момент препарат разрешен в применении двух ключевых сценариев. Для пациентов с неоперабельной метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией. И для адъювантной (послеоперационной) терапии с высоким риском рецидива, когда основные опухолевые очаги уже удалены.

Мы стоим на пороге новой эры в онкологии — эры персонализированной иммунотерапии. Технологии РНК-вакцин универсальны. Это платформенные решения. Ее успешное применение при меланоме является лишь первым шагом. В ближайшей перспективе ученые и врачи планируют начать клинические исследования и лечение других агрессивных распространенных видов опухолей. В их числе рак почки, молочной, поджелудочной железы, мелкоклеточный рак легкого».