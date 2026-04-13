Строительство мусоросортировочного комплекса «Динской» оценили в 650 млн рублей

Стоимость строительства мусоросортировочного комплекса «Динской» в Краснодарском крае оценивается более чем в 650 млн руб., проект реализуется за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств. Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ в ответ на запрос РБК Краснодар.

По данным ведомства, проектная документация по объекту уже подготовлена и получила положительные заключения государственной экспертизы. В настоящее время на площадке ведутся строительные работы, включая вертикальную планировку участка и устройство фундамента.

В министерстве также уточнили, что в регионе продолжается корректировка территориальной схемы обращения с отходами, по итогам которой могут быть пересмотрены сроки реализации инвестиционных проектов, включая комплекс «Динской».

Ранее сообщалось, что в рамках региональной программы обращения с отходами на 2026–2030 годы планируется направить около 36 млрд руб. на создание девяти объектов по переработке и утилизации ТКО. Среди них — комплексы «Запад» в Анапе, «Север» в Староминском районе, «Центральный» в поселке Двубратском, «Юг» в Туапсе, а также ряд инвестиционных проектов, включая «Копанской», «Ресурс» в Абинском районе, «Флагман» в Брюховецком районе, «Восток» в Армавире и мусоросортировочный комплекс «Динской».

