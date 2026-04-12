ФК «Сочи» обыграл ЦСКА

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги в Москве оказался сильнее ЦСКА. Матч закончился со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между соперниками сыграно 17 официальных матчей. Четыре раза сильнее оказались сочинцы, в пяти играх соперники разошлись миром, еще в семи встречах победу праздновали москвичи.

«Барсы» активно начали противостояние и создали сразу несколько опасных моментов. На десятой минуте «армейцы» нарушили правила в своей штрафной, когда Жоао Виктор сфолил на Вячеславе Литвинове. Мартин Крамарич реализовал пенальти, переиграв в очной дуэли голкипера хозяев Владислава Торопа.

После пропущенного мяча ЦСКА больше проводил времени в атаке, искал счастье у чужих ворот, но довести до завершения свои подходы не смог. Сочинцы сдержали натиск соперника и сохранили нужный результат. В итоге – победа «Сочи» со счетом 1:0. Южане празднуют успех впервые с 27-го октября. Тогда в Грозном был переигран «Ахмат».

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 17-го апреля сыграет на выезде против «Ростова». После 23 туров в РПЛ будущий соперник занимает десятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 25 очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 12 набранными баллами.

Евгений Леонтьев