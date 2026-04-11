Главные новости за 11 апреля. Ростов-на-Дону и область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил в своем Telegram-канале об усилении антитеррористических мер с 1 по 9 мая 2026 года. Для этого губернатор провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба. Он акцентировал внимание на местах массового скопления людей, таких как торговые центры и объекты общественного транспорта, включая вокзалы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия Эдуарда Коробенко, судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Он сам подал заявление об отставке, и коллегия утвердила его в начале апреля 2026 года по итогам специального заседания. Решение вступило в силу сразу после публикации в официальных источниках, а пресс-служба ВККС подтвердила факт добровольного ухода.

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, что в Молодежном центре города завершился сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от сильного паводка. Ростовчане собрали порядка 138 тонн товаров первой необходимости, которые в ближайшее время будут доставлены в республику.

Ученые АзНИИРХ выявили резкий рост загрязнения в донных отложениях реки Дон возле Семикаракорска. Содержание нефтепродуктов подскочило в 50 раз по сравнению с 2024 годом, кадмий превысил среднемноголетние нормы вдвое. Исследователи опубликовали эти данные в журнале «Водные ресурсы и среда обитания» за январь-март 2026 года.

Правительство России направляет Ростовской области 167,1 млн руб. в 2026 году. Средства пойдут на развитие информационных технологий в здравоохранении. Михаил Мишустин подписал постановление и распоряжение о распределении 10 млрд руб. между 84 регионами, оно опубликовано на портале кабмина.

Власти Ростовской области удешевили проект строительства дублера улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону. Министр транспорта Алёна Беликова объявила, что новая смета составит 3,6 млрд руб. вместо прежних 4,5 млрд руб. Сокращение затрат на 1 млрд руб. власти достигли за счет оптимизации проекта, хотя точные детали экономии пока не раскрыли.

В Ростове-на-Дону с 13 по 17 апреля 2026 года энергетики проведут масштабные плановые отключения электроэнергии в десятках улиц и микрорайонов. Причиной ограничений стала ремонтная кампания компании АО «Донэнерго», которая входит в структуру «Россети Юг» и обслуживает электросети Ростовской области.