Правительство РФ выделило Ростовской области 167 млн рублей на цифровизацию медицины

Правительство России направляет Ростовской области 167,1 млн руб. в 2026 году. Средства пойдут на развитие информационных технологий в здравоохранении. Михаил Мишустин подписал постановление и распоряжение о распределении 10 млрд руб. между 84 регионами, оно опубликовано на портале кабмина.

Региональные и муниципальные больницы интегрируют свои системы с государственной платформой ОМС и единой информационной системой здравоохранения. Врачи получат доступ к данным пациентов в реальном времени, а электронный документооборот упростит бюрократию. Технологии искусственного интеллекта ускорят обработку документов и анализ мединформации.

Общий бюджет в 10 млрд руб. охватывает все федеральные округа. Ростовская область входит в число лидеров по выделенным суммам на Юге. Северо-Кавказский федеральный округ в целом получит 717 млн руб., что подчеркивает приоритет цифровизации в густонаселенных регионах. Более трети россиян уже пользуются цифровыми сервисами на Госуслугах — записью к врачу, электронными больничными и рецептами.

Проект снижает нагрузку на медиков и повышает эффективность системы. Пациенты смогут вызывать врачей на дом через портал, а данные передадутся между клиниками без задержек. Это продолжение федеральной программы: в 2025 году регионы уже получили аналогичное финансирование на старте цифровизации.

Ростовские власти параллельно осваивают другие гранты. В 2026 году на современное оборудование для больниц в Миллеровском, Сальском и Советском районах выделят 267,6 млн руб. Новые томографы и аппараты УЗИ усилят эффект от IT-внедрения.

Станислав Маслаков