ВККС прекратила полномочия судьи Южного окружного военного суда Эдуарда Коробенко

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия Эдуарда Коробенко, судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Он сам подал заявление об отставке, и коллегия утвердила его в начале апреля 2026 года по итогам специального заседания. Решение вступило в силу сразу после публикации в официальных источниках, а пресс-служба ВККС подтвердила факт добровольного ухода.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эдуард Коробенко строил карьеру в судебной системе более 30 лет. В 1996 году указ президента назначил его судьей военного суда Батайского гарнизона, где он проработал до 2001 года. Потом он занял пост зампредседателя этого же суда. В 2005 году новый указ президента перевел его в Северо-Кавказский окружной военный суд — позже он стал Южным окружным военным судом в Ростове. В этом качестве судья выносил решения по делам гарнизонных и окружных инстанций, включая уголовные процессы военных.

Заявление об отставке Эдуард Коробенко подал на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Эта норма позволяет судьям уходить добровольно без дополнительных проверок или дисциплинарных оснований. ВККС обработала просьбу в стандартном порядке: коллегия собралась в начале апреля, обсудила документы и голосуя единогласно одобрила прекращение полномочий. Ни скандалов, ни жалоб на судью не зафиксировали — уход выглядит плановым, возможно, из-за достижения предельного возраста или личных обстоятельств.

Ранее 9 апреля президент назначил в тот же Южный окружной военный суд двоих новых сотрудников: Дениса Галкина — зампредседателем, Омара Тогузаева — судьей. В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд остается ключевым для дел участников боевых действий и гарнизонных трибуналов.

Станислав Маслаков

