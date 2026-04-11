В Ростове на предстоящей неделе запланированы массовые отключения света

В Ростове-на-Дону с 13 по 17 апреля 2026 года энергетики проведут масштабные плановые отключения электроэнергии в десятках улиц и микрорайонов. Причиной ограничений стала ремонтная кампания компании АО «Донэнерго», которая входит в структуру «Россети Юг» и обслуживает электросети Ростовской области.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По данным региональной энергокомпании, работы необходимы для обновления изношенного оборудования, проверки линий электропередачи и повышения общей надежности энергосистемы города. В 2026 году на Дону намечено отремонтировать более 565 км воздушных линий электропередачи и провести техобслуживание свыше 1,4 тысячи трансформаторных подстанций, поэтому такие выездные бригады в Ростов появляются уже не первый раз в апреле.

В городской черте Ростова отключения будут вводиться поэтапно, почасовыми и почасноминутными интервалами, которые «Донэнерго» заранее опубликовало в виде подробного графика по районам. Временные ограничения коснутся как многоквартирных домов, так и частных домовладений, включая отдельные улицы и микрорайоны, где проводятся работы на опорах ЛЭП и трансформаторных подстанциях.

В некоторых случаях электроснабжение будет отключаться на несколько часов в день, чаще всего в дневное время — с утра до 16–17 часов, чтобы снизить нагрузку на бытовых потребителей и минимизировать риски для малого бизнеса. В отдельных точках города, где энергетики ремонтируют ключевые узлы, возможны отключения на несколько часов в течение нескольких дней подряд. Энергетики отмечают, что без таких работ в будущем возрастает риск непродолжительных аварийных отключений при росте нагрузки, особенно в периоды пиковых потреблений.

Весной 2026 года в Ростове уже проходили несколько циклов плановых отключений: с 6 по 11 апреля десятки улиц и частных секторов временно оставались без света изза аналогичных ремонтнопрофилактических мероприятиях, о чем писали как местные порталы, так и крупные федеральные издания. Сейчас программа весенней ремонтной кампании переходит на следующий этап — именно ту волну работ, которая охватит 13–17 апреля.

Станислав Маслаков