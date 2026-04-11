В Ростовской области на майских праздниках введут усиленный пропускной режим

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил в своем Telegram-канале об усилении антитеррористических мер с 1 по 9 мая 2026 года. Для этого губернатор провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба. Он акцентировал внимание на местах массового скопления людей, таких как торговые центры и объекты общественного транспорта, включая вокзалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Владельцы ТЦ уже получили рекомендации: они усиливают пропускной режим, досматривают посетителей тщательнее и проверяют системы видеонаблюдения на работоспособность.

Юрий Слюсарь обосновал необходимость обследования всех ключевых территорий и площадок перед праздниками. Охранники перейдут на круглосуточный режим работы, патрулирование наберет дополнительные обороты, а контроль охватит мосты и транспортные развязки. Эти шаги отвечают растущим угрозам: в 2025 году преступления террористической направленности в регионе выросли на 16%, а те, что совершили иностранные граждане, — на 17%.

Праздники в мае 2026 года обещают быть протяженными: россияне получат два трехдневных выходных — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, плюс короткий рабочий день 8 мая. В такой период поток людей в Ростове-на-Дону резко вырастет, что повышает риски.

Власти Ростовской области координируют усилия с МВД, Росгвардией и казачьими дружинами, чтобы избежать инцидентов. Жители заметят дополнительные посты ДПС на выездах из города и группы наблюдения у памятников — их более двух тысяч в регионе. Эти меры повысят безопасность на 9 дней, когда Ростов примет тысячи гостей во время майских праздников.

Станислав Маслаков