Ростов-на-Дону отправил в Дагестан 138 тонн гуманитарной помощи

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, что в Молодежном центре города завершился сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от сильного паводка. Ростовчане собрали порядка 138 тонн товаров первой необходимости, которые в ближайшее время будут доставлены в республику.

Причиной акции стал один из самых сильных паводков в Дагестане в 2026 году: в ночь на 4 апреля республику накрыли катастрофические ливни, в результате которых затопили более двух тысяч домов и размыли десятки километров дорог. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать свыше четырех тысяч человек, а в ряде районов остались нарушены коммуникации и временно перекрыты подъезды к пострадавшим населенным пунктам.

В ответ на эту ситуацию ростовские власти и общественные организации быстро организовали сбор гумпомощи. Пункты сбора открыли в районных администрациях города: 8 и 9 апреля жители могли привозить продукты длительного хранения, бутилированную воду, средства гигиены и предметы первой необходимости на улицы Комарова, Стачки, Горького, Соборный переулок, Ленинская, Советская, Воровского и проспект Коммунистический.

Собранную помощь централизованно свезли в городской Молодежный центр, где работал муниципальный штаб. Волонтеры оперативно сортировали и упаковывали груз: в работу были вовлечены сотрудники городской администрации, депутаты, представители Общественной палаты, общеобразовательные учреждения, предприниматели и национальные объединения. Всего акцию поддержали десятки организаций и сотни горожан, что позволило за два дня набрать почти 140 тонн помощи.

Первые партии гуманитарного груза уже начали направлять в Дагестан, а часть транспорта планируют отправить в ближайшие дни. Организаторы подчеркивают, что в условиях паводка особенно необходимы питьевая вода, сухие продукты, детское питание, средства личной гигиены и постельные принадлежности. В Ростове также сформировали отдельные сборки для уязвимых семей и многодетных родителей, которые позже будут распределены через местные фонды и социальные центры.

Станислав Маслаков