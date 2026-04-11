В реке Дон возле Семикаракорска содержание нефтепродуктов выросло в 50 раз

Ученые АзНИИРХ выявили резкий рост загрязнения в донных отложениях реки Дон возле Семикаракорска. Содержание нефтепродуктов подскочило в 50 раз по сравнению с 2024 годом, кадмий превысил среднемноголетние нормы вдвое. Исследователи опубликовали эти данные в журнале «Водные ресурсы и среда обитания» за январь-март 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Исследователи зафиксировали и другие отклонения: железо достигло 3,3 ПДКр/х, марганец — 6,8 ПДКр/х, медь — 2,5 ПДКр/х. Вода на участке пересытилась кислородом до 112% из-за бурного фотосинтеза фитопланктона. Эксперты связывают подъём железа, марганца и меди с естественными процессами в водоеме, но нефтепродукты и кадмий явно указывают на антропогенное воздействие.

Семикаракорский район остается ключевым сельскохозяйственным центром Ростовской области с интенсивным орошаемым земледелием. Местные фермеры активно используют воду Дона, что усиливает нагрузку на реку. Журнал подчеркивает: такое водопотребление напрямую влияет на качество воды и экосистему.

Эта история перекликается с тревогами 2025 года. Тогда активисты из Семикаракорска подняли шум вокруг полигона ТКО «Южный город». Туда свезли около 1800 тонн загрязненного мазутом песка из Анапы, образовались целые «мазутные озера». Грунтовые воды здесь близко подходят к поверхности и связаны с Доном, который питает водой весь юг России. Экологи предупреждали об угрозе катастрофы, врио губернатора Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута, но проблемы не утихли.

Угроза связана как с водоснабжением засушливого региона, так и с будущим биоми реки ниже по течению. Дон снабжает водой миллионы людей и поля. Если нефтепродукты продолжат накапливаться, пострадают рыба, почвы и здоровье местных. Власти Ростовской области ситуацию не комментируют, активисты требуют независимой экспертизы. Ученые продолжают мониторить ситуацию, чтобы отследить динамику.

Станислав Маслаков