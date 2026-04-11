Ростовские власти урезали на 1 млрд рублей проект дублера улицы Орбитальной

Власти Ростовской области удешевили проект строительства дублера улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону. Министр транспорта Алёна Беликова объявила, что новая смета составит 3,6 млрд руб. вместо прежних 4,5 млрд руб. Сокращение затрат на 1 млрд руб. власти достигли за счет оптимизации проекта, хотя точные детали экономии пока не раскрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Строительство начнется в 2026 году, а не раньше, как планировали изначально. В 2025 году власти сосредоточатся на выкупе земельных участков и заключении контракта с подрядчиком. Ранее, в марте 2026-го, смета выросла до 4,2 млрд руб.: тогда на 2026 год заложили 1,8 млрд руб., а на 2027-й — 2,4 млрд руб. Еще весной 2025-го проект оценивали в 4,5 млрд руб., а до этого — в 3,5 млрд руб., что показывает колебания стоимости из-за инфляции и корректировок.

Новая трасса длиной несколько километров соединит автодорогу 60К-25 (Ростов — Дебальцево) через 60Н-82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск) с улицей Обсерваторной в Верхнетемерницком. Дорога пройдет через садовое товарищество «Защитник» и обеспечит удобный выезд из микрорайона Суворовский, разгрузив перегруженную Орбитальную. Четырехполосная магистраль пересечет две областные и одну федеральную трассы, что снизит транспортную нагрузку на ключевых направлениях к Аксайскому району и Новочеркасску.

Проект разгрузит Суворовский район, где жители сейчас испытывают пробки на выездах. Власти Ростова параллельно готовят реконструкцию основной Орбитальной: расширят ее до четырех полос за счет областного и городского бюджетов. Это комплексный подход к транспортным проблемам города с населением свыше 1,1 млн человек. Строительство «Орбитальной-2» завершат к концу 2027 года, если график не сместится вновь.

Алёна Беликова, назначенная замгубернатора и министром транспорта в декабре 2024 года, курирует проект. Губернатор Юрий Слюсарь в июне 2025-го подписал распоряжение об изъятии земель в Ростове и Аксайском районе под трассу.

Станислав Маслаков