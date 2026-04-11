Три дома пострадали в Новороссийске при ночной атаке БПЛА

В Новороссийске в результате атаки беспилотников в ночь с 10 на 11 апреля пострадали три жилых дома, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дом, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. В трех квартирах и частном доме зафиксировали выбитые окна.

На складе одного из городских предприятий случилось возгорание из-за падения фрагментов беспилотника. Пожар оперативно ликвидировали. По всем адресам работают оперативные службы.

