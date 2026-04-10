Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва на складе пиротехники

Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой сегодня днем. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов в Telegram-канале.

Режим ЧС действует на улицах Интернациональная (от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого), Маркова (от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого), на переулке Партизанский (от улицы Интернациональная до улицы Маркова). Спецслужбы оцепили зону ЧС, действует пропускной режим. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

На месте работает оперативная группа, которая следит за обстановкой и предварительно оценивает масштабы ЧС. Спасатели разбирают завалы и устраняют последствия.

После взрыва на складе начался пожар. Площадь возгорания составила 750 кв. м. Пострадали 15 человек, двое погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.