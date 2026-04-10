Во Владикавказе приостановили разбор завалов на месте взрыва на складе пиротехники

Спасатели приостановили разбор завалов после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, есть риск обрушения здания.

«Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе»,— написал господин Меняйло в Telegram-канале. Специалисты продолжат разбор завалов 11 апреля, добавил глава региона. Территория здания взята под охрану.

Сотрудники коммунальных служб «делают все возможное», чтобы вернуть электроснабжение в близлежащих домах, сказал господин Меняйло. «Работы не прекращаются и будут вестись до тех пор, пока в каждом доме не появится электроэнергия»,— отметил Сергей Меняйло.

Взрыв произошел днем 10 апреля, после чего начался пожар. Погибли два человека, еще 15 пострадали. 13 из них остаются в медучреждениях. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Во Владикавказе ввели режим ЧС.